GOTOVO JE! Partizan vratio bivšeg kapitena u Humsku

Saša Zdjelar se vraća u Partizan.

Naime, potencijalni reprezentativac Srbije od leta je bez kluba, ali već mesecima trenira i održava formu u Zemunu. Vicešampion Srbije nikada nije krio želju da nekadašnjeg kapitena vidi ponovo u svojim redovima, ali je Saša čekao ponudu iz inostranstva. Na kraju konkretna nije stigla, pa je sjajni fudbaler odlučio da se vrati kući.

Sportski sektor crno-belih, na čelu sa Predragom Mijatovićem, ušao je u konkretne pregovore sa Zdjelarom i do četvrtka bi trebalo ponovo da zaduži njemu dobro poznate boje.

Podsećanja radi, Zdjelar je proveo četiri i po godine u Humskoj, odigrao je bezmalo 200 utakmica i u tom periodu bio je nezamenljiv šraf u timu Partizana, jedno vreme i kapiten, pa bi njegov povratak bio najveća transfer bomba jesenjeg šampiona Srbije.

