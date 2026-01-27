MIHAEL ŠUMAHER NIJE VIŠE VEZAN ZA KREVET: Isplivali šokantni detalji života slavnog vozača Formule 1

Mihael Šumaher, legendarni vozač Formule 1, više nije vezan za krevet.

Oporavak 57-godišnjeg Nemca već 13 godina je strogo čuvana porodična tajna, poznata još samo najužem krugu familije i radnika koji mu pomažu u oporavku.

Šumaher je 29. decembra 2013. godine zadobio teške povrede glave posle pada na ski stazi u francuskim Aplima. Od tada ne postoji zvanična informacija o njegovom trenutnom zdravstvenom stanju.

Sedi u kolicima

Izvori bliski porodici Šumaher za Dejli Mejl otkrili su da Šumaher sada sedi u invalidskim kolicima te da ga medicinski radnici voze po njegovom imanju na Majorci vrednom 35 miliona evra i rezidenciji u Glandu na obali Ženevskog jezera procenjenoj na 58 miliona evra.

O njemu se brine supruga Korina, s kojom je u braku 30 godina, uz tim medicinskih sestara i terapeuta koji mu pružaju negu 24 sata dnevno, što nedeljno košta desetinu hiljada evra.

Stroga zaštita privatnosti

Zaštita Šumaherove privatnosti ostaje prioritet. Nakon što je zadobio oštećenje mozga pri udarcu u stenu u francuskom skijalištu Meribel, povučen je iz javnosti.

Pokušaji bivših članova osoblja da prodaju njegove fotografije u teškom stanju završili su njihovim osuđujućim presudama prošle godine. Informacije da će 2024. godine prisustvovati venčanju svoje kćeri Đine takođe su se pokazale neutemeljenima.

Netačne glasine o zdravstvenom stanju

Pojedine glasine navodile su da Šumaher, prvi sportista koji je postao milijarder, pati od pseudokome ili sindroma zaključanosti, stanja u kojem su pacijenti svesni, ali ne mogu da reaguju osim treptanjem. Međutim, nekoliko izvora potvrdilo je da takve tvrdnje nisu tačne.

"Osećaj je da razume neke stvari koje se događaju oko njega, ali verovatno ne sve", rekao je jedan izvor za Dejli Mejl, čiji su novinari posetili Šumaherovu vilu na Majorci.

