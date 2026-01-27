Izrasle u prave lepotice: Evo kako danas izgledaju Federerove ćerke

Bliznakinje Rodžera Federera, Majla i Šarlin, koje su rođene 2009. godine, ponovo su se pojavile u javnosti tokom meča Janika Sinera na Australijan Openu. Družile su se sa Kruzom Hjuitom, sinom bivšeg tenisera Lajtona Hjuita, pokazujući da deca slavnih tenisera i dalje imaju bliske prijateljske veze.

Iako su često pratile oca na mečevima, u mlađem uzrastu nisu bile posebno zainteresovane za tenis. Rodžer je ranije rekao da bi bio srećan ako se ne odluče za njegov sport i da bi radije podržao njihov uspeh u nekom drugom sportu, poput skijanja.

Cruz Hewitt, Myla and Charlene Federer, the group shared a few warm chats throughout the match, cracking smiles and having a laugh at multiple points ☺️ #AO2026 🇦🇺 #AusOpen https://t.co/gbHFfmz2FK pic.twitter.com/NmQMyUklXY — hanay (@hanaycp) 20. јануар 2026.

Majla i Šarlin su najstarije od četvoro dece Rodžera i Mirke Federer. Njihova porodica, koja je ranije često putovala zbog tenisa, sada ima više vremena za odmor i porodične aktivnosti nakon Federerove penzije 2022. godine. Dve devojčice školuju se u Švajcarskoj i bave se sportom, uključujući tenis, skijanje i golf, dok se mlađi sinovi, Leo i Leni, bave fudbalom, tenisom i kreativnim aktivnostima.

Bliznakinje su ranije trenirale na akademijama vrhunskih igrača, uključujući Džon Mekenroovu akademiju u Ist Hamptonu i objekte Rafaela Nadala na Majorci.

Autor: D.Bošković