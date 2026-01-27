'NIJE MI SE OBRATIO GODINU DANA' Novi udar na Dejana Stankovića Ruski fudbaler dotakao se Dejana Stankovića

Danil Prucev se oglasio posle oštrih reči koje je otac Jegora Pruceva uputio treneru Crvene zvezde zbog toga što je brzog krilnog fudbalera najpre poveo na pripreme, a zatim ga posle samo nekoliko dana "precrtao".

Danil Prucev je sa Stankovićem već sarađivao tokom boravka u Rusiji, ali, kako sam kaže, to iskustvo nije ostavilo dobar utisak.

"Tražio sam da idem iz Spartaka kada je Stanković bio trener. Pojavila se opcija Lokomotive i prihvatio sam. Želeo sam da igram. Jednostavno nisam igrao maltene godinu dana, svestan da se to neće promeniti dok je Stanković tu, te sam potražio druge opcije", počeo je Prucev razgovor za “Match” i dodao:

"Stanković mi se godinu dana nije obratio. Eventualno mi nešto na treningu kaže i to je to. Ali ljudski razgovor, ličan – nismo imali. Nikada mi nije objasnio šta treba da uradim kako bih imao minutažu. Doduše, nikada se nije ni žalio na mene, ali šta mi to znači, ako nisam igrao".

Osvrnuo se Prucev i na rastanak sa Spartakom i način na koji je do njega došlo.

"Nisam mu prišao da ga pitam o čemu se radi. Sve mi je bilo jasno. Znao sam da neću igrati, šta god uradio. Ali u redu, poštujem odluku trenera. Znate kako kažu da je trener uvek odgovoran za rezultate. E pa eto, vidite kako se to završilo sa Stankovićem u Spartaku".

Prema njegovim rečima, problem nije bio u tome što nisu govorili istim jezikom.

"Prvi put mi se u životu desilo da trener ne razgovara sa mnom godinu dana. I Paolo Vanoli i Giljermo Abaskal su pravili sastanke, iako su bili stranci. Nema to veze sa tim ko je Rus, a ko ne. Pričali su normalno sa mnom i sa svima ostalima", zaključio je Prucev.

Autor: Jovana Nerić