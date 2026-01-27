'GODINA ĆE BITI NAPORNA, VAŽNO JE DA SMO DOBRO STARTOVALI' Bokserima Srbije ne smetaju ni kiša ni sneg! (FOTO)

Bokserski reprezentativci Srbije već 17. dan se nalaze na opštefizičkim pripremama na Zlatiboru.

Sa tri treninga dnevno, sve naše nacionalne selekcije su snažno krenule u pripremu za novu takmičarsku sezonu, punu izazova.

I pored jakog ritma, sitnih povreda i prehlada, atmosfera među bokserima je perfektna, u šta su danas uverili i novinari prilikom posete popodnevnom treningu u "Sportskoj dvorani Zlatibor".

S pripremama su dan ranije završili juniori i kadeti, dok će seniori i omladinci ostati na okupu sve do 31. januara.

Pripremama je zadovoljan i predsednik BSS Nenad Borovčanin, kao i legende boksa Mirko Puzović, Ljubiša Simić, Milivoje Labudović i Velimir Jevtić. Naše bokserske gromade su na poziv BSS učinile ovaj događaj još veličanstvenijim.

Sa 60 boksera svih uzrasnih kategorija od početka studiozno i s puno strasti rade Milan Piperski (selektor seniora), Jevgenij Kobcev (prvi trener seniora), Jevgenij Bandin (pomoćni trener), Horhe Luis Frometa Matoš (trener) i Igor Rogić (selektor kadeta).

Što se seniora tiče, selektor Milan Piperski na raspolaganju ima 12 od pozvanih 16 boksera u 10 važećih težinskih kategorija Svetskog boksa.

Kroz kišu i sneg već treću nedelju probijaju se - do 50 kg: Omer Ametović, Nikola Maksimović, do 55 kg: Artur Ngapetjan, Ljubiša Staletović, do 65 kg: Dimitri Gorbenko, do 70 kg: Filip Džida, David Grošin, do 75 kg: Almir Memić, do 80 kg: Ognjen Vučićević, do 85 kg: Rastko Simić, Relja Stojković, +90 kg: Sanel Hasanović.

Sa prvobitnog spiska pozvanih nisu se pojavili - Veljko Gligorić (do 60 kg), Jovan Nikolić (do 75 kg), Ahmed Mavrić (do 80 kg) i Marko Pižurica (do 90 kg). Stručni štab je, svakako, sa svima njima u kontaktu za dalje akcije.

Milan Piperski, selektor seniora, kaže:

- Godina će biti naporna, zato je važno da smo dobro startovali. Obaveza nam je da zadržimo visok nivo forme ali i takmičarskih ostvarenja. A to su medalje sa najznačajnijih događaja. Sve omladinske selekcije su dosad radile sa seniorima i mlađi bokseri su imali priliku da steknu neprocenjivo iskustvo. Sve pohvale za sve uzrasne kategodije - od kadeta do seniora. Bitno je da zasad sve teče po planu.

Milan Piperski se potom osvrnuo na predstojeće obaveze koje očekuju našu seniorsku selekciju.

- Reprezentaciju Srbije u februaru očekuje prijateljski meč u Rusiji, sa tamošnjom selekcijom. U martu je planirano učešće na turniru u Budvi i prethodno boravak u kampu. April je rezervisan za „Beogradski pobednik“. Mediteranske igre u Italiji su na programu od 21. avgusta do 3. septembra. U ring će moći da uđu samo bokseri u sedam olimpijskih kategoriji (do 55, 60, 65, 70, 80, 90, +90 kg), od 10 važećih u Svetskom boksu. Potom će sredinom septembra da usledi Evropsko prvenstvo u glavnom gradu Bugarske - Sofiji. U konkurenciji za učešće na Šampionatu biće bokseri u svih 10 kategoriji - naglasio je selektor.

Inače, ove godine seniori bi trebalo da imaju još nekoliko velikih takmičenja. U kalendaru Svetskog boksa za 2026. godinu su dva turnira Svetskog kupa. Prvi aprila u Brazilu, a potom sredinom juna u Kini. Finale Svetskog kupa je novembra u Uzbekistanu.

- Postepeno ćemo da se uključujemo u takmičenja u organizaciji Svetskog boksa. U prvom planu su Mediteranske igre u Italiji i Prvenstvo Evrope u Bugarskoj - naglasio je selektor Piperski.

Pripremama su zadovoljni i dvojica boksera sa najdužim reprezentativnim stažom.

Almir Memić konstatuje da su u toku jedne od jačih priprema otkako je u nacionalnoj selekciji, a s tom konstatacijom se slaže i njegov cimer i dugogodišnji saborac Omer Ametović.

- Pripreme teku odlično, atmosfera je vrhunska, novi trener Kobcev je nametnuo žestok ritam, ali nema kukanja. Na Zlatiboru treniramo po kiši, po snegu, vetru, ali znamo da će nam se to vratiti kroz velika takmičenja - kaže Omer Ametović.



Autor: Jovana Nerić