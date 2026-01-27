KAKO SE HRANE NAŠI VATERPOLISTI: Evo koliko kalorija dnevno treba da unesu i kako izgleda njihov jelovnik

Kuvar Velimir Simanić, koji je ranije pripremao obroke za reprezentaciju, otkrio je kako izgleda njihov jelovnik.

Vaterpolo reprezentacija Srbije je šampion Evrope! Pitanje koje mnoge zanima je koja je tajna dominacije naših zlatnih momaka.

Jedan od ključnih faktora svakako je ishrana. Vaterpolisti unose i do 5.000 kalorija dnevno, ali zbog intenzivnog treninga i utakmica često gube i po nekoliko kilograma.

Kuvar Velimir Simanić, koji je ranije pripremao obroke za reprezentaciju, otkrio je kako izgleda njihov jelovnik.

Nutricionisti kažu da profesionalni sportisti dnevno treba da unesu između 4.000 i 5.000 kalorija, a Simanić je naglasio da je plan ishrane individualan:

"Sa doktorom se dogovaramo ko koliko kalorija treba da unese. Jedu raznovrsnu hranu, praktično na bazi švedskog stola, tako da svako može da izabere nešto po svom ukusu. Obavezni su pasta, meso, čorba, riba i puno voća. Samo kvalitetna ishrana omogućava da izdrže napore turnira".

Jelovnik varira u zavisnosti od dana, da li se igra utakmica ili je slobodan dan.

Pre utakmice: pasta, lagana mesa poput piletine ili ćuretine, riba i ovsena kaša.

Posle utakmice: pojačana ishrana crvenim mesom i visokokaloričnim obrocima za brži oporavak.

Slatkiši gotovo da ne postoje na meniju, dok voće igra ključnu ulogu u svakodnevnoj ishrani.

"Nema izbirljivih. Jedu sve, zahvalni su i disciplinovani", dodao je Simanić.

Primer tipičnog dnevnog jelovnika

Doručak: ovsena kaša

Ručak: čorba, pasta, piletina, ćuretina, riba, voće

Večera: meso, uglavnom crveno

Autor: D.Bošković