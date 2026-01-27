Stravični detalji jezive tragedije: Navijači PAOK-a iznajmili kombi bez vozača, smenjivali se za volanom

Tragedija koja je potresla Grčku i širu sportsku javnost dobila je nove detalje, nakon ispovesti vlasnika rent-a-kar agencije koja je iznajmila kobni kombi navijačima PAOK-a, stradalim u teškoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji.

U frontalnom sudaru kombija i kamiona u mestu Lagož, nadomak Temišvara, poginulo je sedam osoba, svi navijači solunskog kluba, koji su putovali ka Francuskoj kako bi bodrili svoj tim, koji će u četvrtak igrati protiv Olimpika iz Liona u Ligi Evrope.

Kako prenosi grčki portal "Protothema", vozilo je iznajmljeno u gradu Edessa i korišćeno bez profesionalnog vozača, što je česta praksa kod ovakvih putovanja. Navijači su se, prema dostupnim informacijama, smenjivali za volanom tokom puta.

Vlasnik kompanije koja je iznajmila vozilo zatečen je vešću o tragediji dok se nalazio u inostranstvu, nakon čega je hitno krenuo nazad u Grčku. U razgovoru za grčke medije istakao je da su on i njegovi zaposleni u potpunom šoku.

- Nalazimo se u stanju potpunog šoka. Ne možemo da verujemo šta se dogodilo. Sedam mladih života je izgubljeno potpuno nepravedno - rekao je potreseni vlasnik agencije.

On je dodao da je odmah po saznanju o nesreći kontaktirao zaposlenog koji je predao vozilo navijačima PAOK-a, ističući da je i on slomljen tragedijom.

- Odmah smo razgovarali. I on je potpuno uništen. Ta deca su bila njegovih godina - izjavio je vlasnik, naglašavajući da je svima u firmi teško da shvate kako se putovanje započeto sa radošću i sportskim entuzijazmom završilo nezamislivom tragedijom.

Istraga o tačnim uzrocima sudara i dalje traje, dok su grčke i rumunske vlasti u stalnoj komunikaciji kako bi se razjasnile sve okolnosti nesreće i rešila sva otvorena pitanja u vezi sa ovom tragedijom koja je ostavila dubok trag u sportskom svetu.

Autor: Marija Radić