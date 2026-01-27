Hteli da zaobiđu Srbiju: Evo zašto su stradali navijači PAOK-a, išli preko Rumunije i Bugarske

Grčku je potresla vest o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Rumuniji, u kojoj je život izgubilo sedam navijača solunskog PAOK-a, dok se cela zemlja i dalje pita kako je put ka fudbalskoj utakmici prerastao u jednu od najvećih tragedija u novijoj navijačkoj istoriji.

Nedugo nakon tragedije, u javnosti se otvorilo i ključno pitanje, zbog čega je za put u Francusku izabrana znatno duža ruta, koja se na kraju pokazala kobnom.

Tragedija se dogodila u utorak oko 13 časova na državnom putu, nedaleko od Temišvara. Minibus sa grčkim registarskim oznakama, u kojem su se nalazili navijači iz Katerinija i Aleksandrije, bio je na putu ka Lionu, gde je PAOK trebalo da odigra meč Lige Evrope.

Šest mladića stradalo je na licu mesta, dok je sedmi podlegao povredama u bolnici. Troje putnika je teško povređeno i nalazi se na lečenju, a istraga je otkrila i dodatni šokantan detalj, u vozilu registrovanom za devet osoba nalazilo se deset putnika.

Prema prvim informacijama sa uviđaja, do nesreće je došlo kada je vozač minibusa započeo rizično preticanje. Prilikom povratka u svoju traku, vozilo je zakačilo cisternu, nakon čega je vozač izgubio kontrolu, prešao u suprotan smer i frontalno se sudario sa kamionom.

Ubrzo nakon tragedije pojavila se dilema zbog izbora rute preko Bugarske i Rumunije, umesto kraćeg puta kroz Severnu Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju. Razlog se krije u šengenskom režimu, putovanje kroz zemlje Evropske unije omogućava izbegavanje dugih zadržavanja i strožih kontrola na granicama, ali i policijskih pratnji koje su česte na balkanskim navijačkim koridorima.

Poruke podrške stigle su i od navijača najvećih rivala, Olimpijakosa, Panatinaikosa i Arisa. Iako je PAOK zatražio odlaganje utakmice protiv Liona, UEFA je taj zahtev odbila, dok je francuski klub najavio minut ćutanja u znak sećanja na tragično preminule navijače.

Autor: Marija Radić