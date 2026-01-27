ITALIJANI PREJAKI ZA CRVENO-BELE: Odbojkaši Zvezde eliminisani iz Evrope, Milano slavio i u revanšu

Odbojkaši Crvene zvezde završili su svoje učešće u ovogodišnjem Kupu izazivača.

U revanš meču osmine finala, ekipa Alijanc Milana bila je ubedljiva na domaćem terenu i slavila rezultatom 3:0 (25:16, 25:14, 25:18).

Dominacija od prvog minuta

Iako su crveno-beli otputovali u Italiju sa nadom da mogu da pruže jači otpor, domaći sastav je od samog starta nametnuo svoj ritam. Meč je trajao svega 68 minuta, tokom kojih odbojkaši Milana nijednog trenutka nisu ispustili kontrolu nad rezultatom.

Najveća razlika napravljena je u drugom setu, koji je Zvezda izgubila sa ubedljivih 25:14, što je definitivno prelomilo sudbinu ovog dvomeča.

Presudilo iskustvo i kvalitet

Podsećamo, Milano je i u prvoj utakmici odigranoj u Beogradu slavio istim rezultatom (3:0), što pokazuje da je italijanska ekipa u ovom trenutku preveliki zalogaj za srpskog predstavnika. Crvena zvezda se sada okreće obavezama u domaćem šampionatu i Kupu Srbije, gde će pokušati da popravi utisak nakon evropske eliminacije.

Autor: Dalibor Stankov