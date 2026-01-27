AKTUELNO

Košarka

AMERIKANCI SE POKLONILI SRBINU: Jokić povređen mesec dana, a i dalje je KRALJ NBA lige – objavljena nova rang lista!

Izvor: Pink.rs/espn, Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez ||

Iako ga na terenu nema već skoro četiri nedelje zbog povrede, Nikola Jokić ne prestaje da dominira u svesti američkih analitičara i ljubitelja košarke.

U najnovijem ažuriranju prestižne rang liste za „Fantasy Basketball“ (Points League), Somborac se vratio tamo gde mu je i mesto – na sam vrh.

Nedostižan čak i kad ne igra

Statistički model koji predviđa učinak igrača do kraja sezone ponovo je postavio Jokića na prvo mesto, uprkos pauzi. Razlog je jednostavan: Nikolina produkcija na terenu je toliko visoka da mu niko ne može parirati, čak i ako propusti još nekoliko utakmica.

Američki stručnjaci ističu da se Jokićeva reevaluacija povrede očekuje uskoro, a projekcije pokazuju da će, čim se vrati, ponovo skupljati više poena od svih ostalih superzvezda.

Ko su gubitnici, a ko dobitnici?

Dok se Srbin vraća na tron, lista beleži i velike padove:

Janis Adetokunbo i Džonatan Kuminga su u ozbiljnom padu forme i rejtinga.

Jokićev povratak na vrh potisnuo je ostale konkurente koji su iskoristili njegovo odsustvo da se privremeno domognu prvog mesta.

Ovo je još jedan dokaz da u NBA ligi postoji "sveto trojstvo" statistike, a da je Nikola Jokić u toj kategoriji apsolutni vladar, bez obzira na trenutno zdravstveno stanje.

Autor: Dalibor Stankov

