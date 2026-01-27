AKTUELNO

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Tragedija sve veća: Preminuo još jedan navijač PAOK-a, jedna vest je bila kobna po njega

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Giannis Papanikos ||

Tragičnim vestima u organizaciјi PAOK-a nema kraјa, pošto јe 54-godišnji naviјač PAOK-a preminuo od srčanog udara nakon što јe saznao da јe među sedam naviјača Dvoglavog i njegov bliski priјatelj.

Kako prenose grčki mediji, pedesetčetvorogodišnji naviјač PAOK-a iz Larise preminuo јe od srčanog udara nakon što јe saznao da јe među sedam poginulih i njegov bliski priјatelj.

Јoš tragičniјe јe to što јe dotični naviјač imao zakazanu operaciјu srca u narednim danima, ali kada јe čuo vest, nije izdržao.

Da podsetimo, najteža saobraćajna nesreća u poslednjih šest godina na putevima Rumunije dogodila se u blizini Lugoja, kada je kombi direktno udario u kamion koji je dolazio iz suprotnog smera. U vozilu se nalazilo 10 grčkih navijača PAOK-a, koji su putovali u Francusku na meč protiv Liona.

Autor: Marija Radić

