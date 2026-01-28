DA LI JE OVO MOGUĆE? MUSETI VODIO SA 2:0 U SETOVIMA, PA PREDAO MEČ NOVAKU! Đoković se na neverovatan način plasirao u polufinale Australijan opena

Novak Đoković je bio na ivici eliminacije, ali je ipak izborio prolazak u polufinale Australijan opena i nastavio put ka novoj Gren slem tituli. U četvrtfinalnom duelu protiv Lorenca Musetija, srpski teniser je gubio sa 0:2 u setovima (4:6, 3:6), dok je u trećem setu vodio sa 3:1 kada mu je italijanski teniser predao meč zbog povrede.

Srbin je na najbolji mogući način ušao u meč, siguran gem na sopstveni servis, pa odmah i brejk za idealan start. Mnogi su mislili da će Srbin nastaviti sa razbijanjem protivnika, međutim, taj scenario se nije dogodio.

Rani nalet srpskog tenisera brzo je splasnuo. Od tog trenutka je došlo do potpunog pada u igri srpskog asa, što je Lorenco Museti umeo da iskoristi na najbolji mogući način.

Italijan je podigao nivo igre, razigrao se i počeo da dominira. Ekspresno je vratio brejk, a zatim nanizao još tri gema u seriji, preuzevši potpunu kontrolu i stekavši prednost od 4:2.

Đoković je uspeo da se prene i nakratko zaustavi nalet rivala, smanjivši rezultat na 4:3, ali Museti nije dozvolio preokret. Već u narednom gemu došao je na korak od osvajanja seta. Novak je uspeo da „preživi“ servis-gem i produži neizvesnost, ali samo na kratko, pošto je Museti u sledećem gemu hladnokrvno priveo posao kraju i sa 6:4 stavio tačku na prvi set.

Lorenco Museti je i u drugom setu zadržao visok ritam, nastavljajući tamo gde je stao u završnici prvog. Već na startu je stigao do brejka, ali je Đoković ekspresno odgovorio istom merom. Ipak, umesto da potvrdi brejk i uhvati zalet, Novak je ponovo poklekao na sopstvenom servisu, što je Museti iskoristio i sigurnom igrom poveo sa 3:1.

Pri rezultatu 2:3 Đoković je imao priliku da se potpuno vrati u set, ali brejk lopta je ostala neiskorišćena. Italijan je to kaznio, povećao prednost na 4:2, dok je Novak uspeo da zadrži servis i smanji na 3:4, održavajući nadu u preokret.

Međutim, Museti je bez problema osvojio naredni gem, a onda je u ključnom trenutku, dok je Đoković servirao za ostanak u setu, još jednom napravio brejk i prelomio drugi set u svoju korist.

Mnogi su mislili da će Museti završiti čitav posao u trećem setu, međutim, zbog povrede je bio primoran da preda meč.

Autor: Iva Besarabić