'BLOKADERI KORISTE SVAKU PRILIKU DA POLITIZUJU STVARI' Marko Kešelj osudio napade na ZLATNE VATERPOLISTE koji su bili na prijemu kod predsednika Vučića, pa podelio SJAJNE VESTI: Sedište Evropske federacije vodenih sportova se seli u BEOGRAD

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju nakon što su u finalu Evropskog prvenstva koje se održavalo u Beogradu pobedila reprezentaciju Mađarske.

Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, kaže da je zlatnim vaterpolistima odmah isplaćena novčana nagrada od po 20.000 evra, kao što je obećao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Počeli smo da obaramo i sopstvene rekorde. Ranije je bilo u roku od 48 sati, a sada i duplo manje od toga. Finale se završilo negde oko 10-11 sati uveče, a premije su isplaćene već oko 2 sata sutradan. Sednicom Vlade, gde je doneta odluka da našim vaterpolistima bude isplaćena zaslužena nagrada, koja je u iznosu od 20.000 evra za osvojeno zlatno odličije na Evropskom prvenstvu. Neki od njih koji nisu nosioci evropskih, svetskih i olimpiskih medalja dobili su i nacionalno priznanje, što znači da će biti, što mi u sportskom žargonu volimo da kažemo, zaslužni penzioneri kada dođu u određene godine - rekao je Kešelj.

Kešelj se zatim osvrnuo na sramne napade blokadera i pojedinih predstvanika opozicije koji su se okrenuli protiv vaterpolo reprezentacije Srbije, samo jer su bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića.

- Ti ljudi očigledno koriste svaku priliku da politizuju stvari, da iskoriste i ovako divan moment i uspeh naše zemlje, da napadnu predsednika Vučića. Ja ne znam da li je tom Teodoroviću žao što je Srbija prvak Evrope, a ne možda Hrvatska ili neka druga zemlja. Treba politiku ostaviti i van sporta, treba zaštititi naše zlatne momke - rekao je Kešelj i dodao:

- Kada osvojimo medalju, momci su krivi zato što su otišli kod predsednika na prijem, što je dužnost predsednika republike i radi se svuda u svetu, a da nismo osvojili zlatnu medalju, da smo bili treći ili ćetvrti, opet bi nekako bio kriv Vučić, jer bi uništio je srpski vaterpolo. Rekli bi da nema domačih klubova, iako je većina igrača iz naših klubova Radničkog, Kragujevca i Novog Beograda, što je jasan pokazatelj da se u srpski vaterpolo itekako ulaže - rekao je Kešelj.

Kešelj dodaje da se u srpski vaterpolo već dosta ulaže, ali da će se ulagati još više.

- Tek će se ulagati izgradnjem akvacentra koji je u planu i budžetima koji su rasporedljeni savezima i klubovima, što je jasno, ali očigledno je da ovi ljudi koriste svaku priliku za napad, bilo to pobeda, bilo da je poraz i sport je postao deo politike, deo dnevnopolitićkih obračuna i ja mislim da svako normalan i svako ko želi dobro svojoj zemlji i srpskom sportu, jednostano treba da se kloni od takvih ljudi - rekao je Kešelj.

Kešelj je odgovorio i na to što su blokaderi politizovali izostanak Dušana Mandića i Miloša Ćuka sa prijema kod predsednika.

- Spekuacije raznih vrsta su prisutne Ćuk je bio bolesten, čovek nije igrao ni finale. Kao što sam rekao, ljudi svaku priliku koriste za neki senzacionalistički naslovu u nihovim blokadirskim medijima, pa su ovog puta iskoristili izostanak dva naša reprezentativca, MVP-a Mandića i Ćuka, koji su bili bolesni. Oni su bili pod jakim virusom, kao što je selektor i rekao, Ćuk nije igrao ni finalnu utaknicu. Nije mogao. Kasnije, naši vaterpolisti su imali prijemi kod srpskog patrijarha, imali su proslavu, koju su organizovali igrači da proslave zlatnu medalju i oba igrača nisu bili ni na prijemu kod patrijarha, niti na proslavi sa svojim drugarima. Ako hoćete da kažete da ne poštuju ni srpsku pravoslavnu crkvu, da ne poštuju svoje drugare, svoje kolege, sa kojima su osvojili zlatnu medalju. Takođe je legitimno za taj deo medija da i to napiše, jer očigledno da je tamo sve dozvoljeno i svakakve gluposti i budilaštine da se pišu. To je katastrofa. Oni pokušavaju da politiku uvedu u sportske hale. Oni pokušavaju i preko evroligaških utekmica, gde započinju sa skandiranjem i pumpanjem. To je toliko ružno - rekao je Kešelj.

Kešelj je podelio i jasan dokaz koliko poverenje srpski sport dobija i činjenica da će se aedište Evropske federacije vodenih sportova preseliti u Beograd.

Evo ekskluzivno da kažem, mi ćemo dobiti predstavništo, kancelariju Evropskih vodenih sportova, preseliće se u Beograd. Potpisan je ugovor. To je pokazatelj koliko poverenje sportski sport dobija. Fantastična organizacija, svako je mogao da vidi da je to urađeno na svetskom nivou. I, na kraju, jedna grupa ljudi uspe sve to da upropasti time što uvuče politiku u halu, zvižduci ministru Gajću, koji je legenda srpskog sporta, olimpiski šampion, doneo je našoj zemlji, našoj odbojici toliko medalja i toliko radosti, i uspete da na kraju sav taj utisak zbog političkih stvari, na neki način upropastite. Posle toga, iskoristite prijem kod predsednika Republike da napadnete instituciju predsednika, da napadnete svoju zemlju, da napadnete zlatne momke koji su ovoj zemlji doneli tri uzastopne olimpijske zlatne medalje, doneli su evropsko zlato u Beograd i da to iskoristite - rekao je Kešelj.

Autor: Iva Besarabić