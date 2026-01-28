AKTUELNO

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju nakon što su u finalu Evropskog prvenstva koje se održavalo u Beogradu pobedila reprezentaciju Mađarske. Milan Glušac, golman naše reprezentacije, u potpunosti je obeležio ovo takmičenje i prošao je put od anonimusa, pošto šira sportska javnost za njega nije znala pre Evropskog prvenstva, do apsolutnog heroja o kom bruji čitava zemlja.

"Delfini" su stigli do zlata, ali je veliko pitanje da li bi tako nešto bilo moguće da Glušac nije stao na gol kada je bilo najteže, prvo protiv Holandije, a zatim i u ostatku takmičenja, te je pokazao kako se postaje šampion.

On je sada otvorio dušu za portal Pink.rs i otkrio šta mu je tačno prolazilo kroz glavu u momentima kada je najveći pritisak bio na njemu, kao i kako se osećao dok je igrao pred prepunom Arenom koja je skandirala njegovo ime.

Ove godine su debitovao u reprezentaciji i osvojio zlato, kako se osećaš?

- Osećaj je fenomenalan zaista, da mi je neko rekao da će mi ovako izgledati debi ne bih mu verovao.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Cela arena je skandirala tvoje ime, bio si MVP, postao ministar odbrane, koliko ti je značila podrška publike u momentima kada ste se borili na prvenstvu?

- Podrška publike zaista znači i hvala im na tome. Tokom čitavog prvenstva bili su naš igrač i bili uz nas i kad nije sve baš išlo kako treba.

Šta je ono što ti je prolazilo kroz glavu kada si branio penale, kada si započinjao utakmice, polufinale, finale?

- Iskreno trudio sam se da ne razmišljam previše. Opustio sam se maksimalno i uživao u svakom momentu utakmice i turnira.

Da li ti je neko od starijih saigrača dao neki savet pred početak prvenstva?

Generalno svi se medjusobno bodrimo, ali svakako da su najiskusniji saigrači imali po neki savet da mi daju, koji su mi dosta značiki tokom samog prvenstva.

