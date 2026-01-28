Dejan Stanković kao Siniša Mihajlović: Kladim se sa novinarima da niko neće pogoditi

Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, održao je konferenciju za novinare, na kojoj je istakao da pristupa ovoj utakmici maksimalno ozbiljno, iako je Zvezda već obezbedila plasman u nokaut fazu, ali ima šanse i za prvih 8 na tabeli, što joj potencijalno donosi direktan plasman u osminu finala.
Tokom razgovora sa novinarima, kada je Dejan Stanković upitan o potencijalnim dilemama u ofanzivnoj trojci iza napadača, trener Zvezde sa malo našalio sa novinarima.
- Vaša koleginica me je pitala, ponosan sam na sve njih. Vidim da vi znate pre mene ko će da igra. Malo me deli da se opkladim sa vama da u budućnosti nećete nikad dobiti informaciju o startnih 11 za velike utakmice, ali znam da ćete dobijati informacije, a možda ne znate ni za ovu utakmicu - rekao je Dejan Stanković.
Zanimljivo, ovako nešto je svojevremeno uradio njegov veliki prijatelj i kum, legenda srpskog fudbala i bivši selektor, Siniša Mihajlović, kada je pred konferenciju za medije uoči meča Hrvatska - Srbija odlučio da se opkladi s novinarima da niko neće pogoditi sastav. Tako je i bilo, jer je Mihajlović tada sve iznenadio sa Markom Šćepovićem u napadu i Alenom Stevanovićem na krilu.
Sada su novinari i Stankovića na konferenciji podsetili da je nešto slično uradio i Siniša Mihajlović.
- Uvek mora malo da se dramatizuje, znamo se toliko godina. Kad odlučim ko će da igra, nije mi bitno da li će neko znati. Malo sam se našalio - objasnio je kasnije Dejan Stanković.
Autor: S.M.