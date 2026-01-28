Zvanično! Tajson Fjuri se vraća u ring, zakazana borba protiv 'ruskog lava'

Bivši šampion teške kategorije u boksu, Tajson Fjuri, definitivno se vraća iz penzije i ponovo će se boriti!

Iako je najavio penziju posle poraza od Oleksandra Usika, gde je smatrao da su ga sudije pokrale, Tajson Fjuri se predomislio i ponovo će staviti bokserske rukavice i izaći u ring.

Saudijaca, jer će se borba odvijati u okviru promocije koja je pod saudijskim okriljem.

Naredni rival Tajsona Fjurija je Arslanbek Mahmudov iz Rusije, koga zovu "Lav".

On u karijeri ima 23 borbe, od kojih je 21 pobedio (19 nokauta) i dva puta je poražen, a oba puta nokautom.

Tajson Fjuri u svojoj karijer ima 36 borbi, od čega 34 pobede (24 nokauta) i dva puta je poražen odlukom sudija, oba puta od aktuelnog prvaka Oleksandera Usika.

Vest da se Fjuri vraća u ring obelodanio je Turki Alašik, saudijski šeik zaudžen za zabavu u okviru budžeta kojim upravlja Saudijska Arabija.

Autor: S.M.