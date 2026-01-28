AKTUELNO

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Partizan doveo bivšeg igrača Zvezde: Aleksa Radanov oblači crno-beli dres

Srpski reprezentativac, Aleksa Radanov novo je pojačanje Partizana, objavio je klub putem svojih zvaničnih kanala. Doskorašnji igrač Bajerna iz Minhena, stigao je u redove crno-belih nakon završetka saradnje sa bavarskim timom.

Aleksa je rođen 1. februara 1998. godine i igra na pozicijama dva i tri. Za nacionalni tim Srbije, novi igrač Partizana je nastupao u kvalifikacijama za evropska i svetska prvenstva još od borbi za plasman na planetarni šampionat 2019. godine.

Radanov je 2023. godine prošao i kompletne pripreme reprezentacije za Svetsko prvenstvo u Manili, ali se selektor Pešić nakon poslednjih provera u Kini, ipak odlučio za drugih 12 kandidata.

U klupskoj karijeri, Radanov je pre Bajerna igrao za poljsku Legiju, Megu, Runa Basket iz Moskve, Peristeri, Igokeu, Crvenu zvezdu i FMP.

Aleksa će se priključiti timu po povratku crno-belih iz Milana.

