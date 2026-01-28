AKTUELNO

NASTAVLJA DA NIŽE USPEHE: Ivana Španović oborila državni rekord u troskoku u dvorani

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ ||

Srpska atletičarka Ivana Španović je večeras u Beogradu skokom 14.41 metar oborila državni rekord u troskoku u dvorani, ostvarila ovogodišnji najbolji rezultat sezone na svetu u toj disciplini i stigla do norme za Svetsko prvenstvo.

Španović (35) je novi rekord postavila tokom tromeča reprezentacija Srbije, Hrvatske i Slovenije koji je održan danas u atletskoj dvorani na Banjici.

Skokom 14.41 Srpkinja je ispunila i normu za Svetsko prvenstvo u dvorani, koje će se održati u poljskom gradu Torunu od 20. do 22. marta.

Autor: S.M.

