PRESLATKO: Vlahović napunio 26, najdraža čestitka stigla od lepotice

Juventus je sinoć gostovao Monaku na spuštanju zavese u prvoj fazi Lige šampiona, a trener „bjanko-nera“ Lučano Spaleti nije mogao da računa na Srbina koji je do povrede bio prvi strelac torinskog tima.

U iščekivanju povratka na teren i odlaska u redove velikana, Dušan Vlahović je juče imao lep povod za slavlje - rođendan. Napunio je 26, a u moru čestitki koje je dobio izdvojio je najdražu, od devojke Vanje Bogdanović.


Srpski fudbaler je u Instagram storiju postavio fotku njih dvoje i poruku lepe Beograđanke.

„Srećan rođendan mojoj ljubavi“, napisala je Vanja na engleskom uz postavljeno srce.

Najskupljem srpskom fudbaleru svih vremena - transfer od 83,5 miliona evra iz Fjorentine u Juventus iz januara 2022. - čestitala je i „stara dama“, kao i Fudbalski savez Srbije.


„Sve najlepše želimo Dušanu Vlahoviću“, poručili su iz FSS svom reprezentativcu na koga selektor Paunović ne računa za prvu akciju u 2026.

Autor: D.Bošković

