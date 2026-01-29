AKTUELNO

Košarka

JOVIĆEVO VEČE ZA ZABORAV! Očajan učinak Srbina u porazu Majamija!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Nate Billings ||

Reprezentativac Srbije ne uspeva da pronađe pravi ritam.

Loše izdanje Nikole Jovića u porazu Majamija.

Prethodne noći Majami je izgubio od Orlanda (124:133), a srpski košarkaš Nikola Jović ubacio je samo dva poena za 19 minuta provedenih na terenu.

Šutirao je 1/4 iz igre, 0/2 za tri poena, zabeležio samo jedan skok, dve asistencije i dve izgubljene lopte.

Orlando je do trijumfa predvodio Paolo Bankero sa 31 poenom, Blek je ubacio 26, a Bejn 23.

U poraženom timu najefikasniji bio je Simone Fontekio sa 23 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Autor: D.Bošković

#Majami

#nikola jovic

#poraz

#učinak

