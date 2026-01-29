SENZACIJA! Aleksandra Krunić u finalu Australijan Opena, Srpkinja će igrati za trofej Grend slema!

Veliki uspeh srpskog tenisa! Aleksandra Krunić će igrati za titulu Australijan Opena! Naša predstavnica je u dublu sa Anom Danilinom iz Kazahstana uspela da pobedi Gabrijelu Dabrovski i Luisu Stefani sa 7:6(2), 3:6, 6:4 i da prođe u finale turnira u Melburnu.

Krunićeva trenutno doživljava drugu tenisku mladost i totalnu renesansu. Otkad je združila snage sa Kazahstankom, uspesi se nižu i ovo će im biti drugo finale Grend slema nakon onog na Rolan Garosu kada nažalost nisu uspele do glavnog trofeja.

Ipak, evo nove prilike!

Samo još jedna prepreka je ostala za najveću titulu u karijeri - u finalnoj borbi će im se suprotstaviti Eliz Mertens i Šuai Ženg ili Ena Šibahara i Vera Zvonareva.

Krunićeva i Danilina su tri puta morale da pritiskaju da bi dobile prvi set.

Prvo nisu iskoristile dve set lopte kod 5:2, a onda još dva kod 5:3, da bi zatim dopustile protivnicima da se totalno vrate u deonicu i odvedu je u taj-brejk.

Tu je već bilo ozbiljnog naleta Aleksandre koja je inicirala tri mini brejka sjajnom igrom i nedokučivih 5:1 za osvajanje prvog seta.

Ipak, loš start drugog seta i nemoć. Dabrovski i Stefani su jako dobro igrale na mreži i uspele su da naprave brejk sa nulom za 5:3.

Izostao je svaki vid odgovora, a i u finalnom setu je otpočeto sa pretrpljenim brejkom. Na 2:1 za protivnički par je i pala kiša koja je zatvorila krov i zaustavila meč nakratko.

Nakon kapljica, osećalo se da su Kanađanka i Brazilka izgubile ritam, a da su Srpkinja i Kazahstanka determinisane da se vrate iz zaostatka.

Prvi put nisu iskoristile 0:30, ali drugi put jesu i oduzet je servis sa nulom za egal i 3:3.

Prešlo se i vođastvo, a od tog momenta kod 30:30 i divno skraćene loptice naše Aleksandre, sve je otišlo na stranu srpsko-kazahstanskog para koji sada već može da se sprema za šampionsku borbu.

