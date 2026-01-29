AKTUELNO

Poznato kada Đoković igra protiv Sinera

Ogranizatori Australijan opena objavili su raspored polufinala.

Kako je saopšteno, prvi meč polufinala između Karlosa Alkarasa i Aleksandra Zvereva počeće od 04.30 u petak ujutru po srpskom vremenu.

Nakon njihovog meča na teren će Novak Đoković i Janik Siner, a njihov okršaj na Rod Lejver Areni neće početi pre 9.30 u petak.

Uskoro opširnije...

