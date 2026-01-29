Evo šta je zaradila Aleksandra Krunić ulaskom u finale Australijan Opena

Srpska teniserka Aleksandra Krunić još jednom je uradila veliku stvar plasiravši se u finale Australijan Opena zajedno sa Anom Danilinom, a uz ovaj uspeh je došao i bodovni i novčani priliv kakav se ne može zanemariti.

Aleksandra je sada stigla do svog ličnog rekorda i 11. pozicije na VTA dubl listi tako što je zaradila najmanje 1300 bodova uz šansu da se možda nađe i u Top 10 ukoliko nastavi ka tituli.

Što se tiče finansija, Danilina i ona će ponaosob dobiti 276 hiljada američkih dolara.

Veliki zamah i sjajna kampanja Aleksandre i Ane, od finala Rolan Garosa do finala Australijan Opena. Ponovo je vreme za borbu za titulu Grend slema.

Autor: D.Bošković