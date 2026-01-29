BITKA ZA GREND SLEM TITULU! Aleksandra i Ana saznale protiv koga će igrati u finalu Australijan opena!

Aleksandra Krunić i Ana Danilina igraće za titulu protiv četvrtih nositeljki na turniru.

Belgijska teniserka Elize Mertens i njena partnerka u dublu Kineskinja Šuaj Džan plasirale su se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto su danas u polufinalu u Melburnu pobedile rusko-japanski par Vere Zvonareve i Ene Šibahare posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i 21 minut.

Belgijska i kineska teniserka su pet puta uzele servis rusko-japanskom dublu, dok su Zvonareva i Šibahara osvojile dva brejka.

Mertens i Džan će u finalu igrati protiv srpske teniserke Aleksandre Krunić i njene partnerke Kazahstanke Ane Daniline.

Autor: D.Bošković