AKTUELNO

Ostali sportovi

BITKA ZA GREND SLEM TITULU! Aleksandra i Ana saznale protiv koga će igrati u finalu Australijan opena!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Thibault Camus ||

Aleksandra Krunić i Ana Danilina igraće za titulu protiv četvrtih nositeljki na turniru.

Belgijska teniserka Elize Mertens i njena partnerka u dublu Kineskinja Šuaj Džan plasirale su se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto su danas u polufinalu u Melburnu pobedile rusko-japanski par Vere Zvonareve i Ene Šibahare posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i 21 minut.

Belgijska i kineska teniserka su pet puta uzele servis rusko-japanskom dublu, dok su Zvonareva i Šibahara osvojile dva brejka.

Mertens i Džan će u finalu igrati protiv srpske teniserke Aleksandre Krunić i njene partnerke Kazahstanke Ane Daniline.

Autor: D.Bošković

#Ana

#Australijan open

#Polufinale

#aleksandra krunic

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

SENZACIJA! Aleksandra Krunić u finalu Australijan Opena, Srpkinja će igrati za trofej Grend slema!

Ostali sportovi

SRPKINJA STIGLA U TREĆE KOLO AUSTRALIJAN OPENA! Aleksandra Krunić odlična u dublu

Ostali sportovi

ALEKSANDRA KRUNIĆ STALA NA KORAK OD TROFEJA! Srpkinja poražena u finalu Rolan Garosa, Erani i Paolini bile su prevelik zalogaj za nju i Danilinu!

Ostali sportovi

PRVE REČI SRPKINJE POSLE PLASMANA U FINALE AUSTRALIJAN OPENA: Aleksandra otkrila zašto je na teren izašla u dresu fudbalske reprezentacije!

Ostali sportovi

Senzacija! Aleksandra Krunić u polufinalu Rolan Garosa – eliminisan prvi favorit

Ostali sportovi

NASTAVLJAJU PUT KA TROFEJU: Aleksandra Krunić i Mate Pavić u četvrfinalu Australijan opena