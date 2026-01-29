AKTUELNO

Ostali sportovi

Ribakina protiv Sabalenke u finalu Australijan opena

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Gerald Herbert ||

Teniserka iz Kazahstana Elena Ribakina plasirala se u finale Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u polufinalu pobedila Amerikanku Džesiku Pegulu 6:3, 7:6 (9:7).

Meč je trajao jedan sat i 40 minuta. Ribakina je peta teniserka sveta, dok se Pegula nalazi na šestom mestu WTA liste.

Ribakina će u finalu prvog grend slem turnira u sezoni igrati protiv Beloruskinje Arine Sabalenke, koja je ranije danas u prvom polufinalu pobedila Ukrajinku Elinu Svitolinu 6:2, 6:3.

Teniserka iz Kazahstana će po drugi put u karijeri igrati u finalu Australijan opena. Ribakina je 2023. godine u finalu turnira u Melburnu poražena od Sabalenke 4:6, 6:3, 6:4.

Finale je na programu u subotu.

