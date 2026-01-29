Katai juri tri velika dostignuća na meču protiv Selte!

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai na večerašnjem meču protiv Selte u Ligi Evrope biće u prilici da dođe do tri istorijska dostignuća, objavio je šampion Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 21 čas ekipu Selte u osmom kolu LE.

"Prvi cilj koji je pred našim Magikom jeste ukupan broj golova i treća pozicija na večnoj listi strelaca u crveno-belom dresu. Ispred njega se trenutno nalazi Dušan Savić sa 149 postignutih pogodaka, dok je Katai do sada 148 puta zatresao mrežu protivnika", saopšteno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

"Pored toga, Zvezdina desetka će imati šansu da se istakne i na međunarodnoj sceni. Kada je reč o listi najboljih strelaca Crvene zvezde u Ligi Evrope, prvo mesto dele Nikola Žigić i Dušan Savić sa po 12 golova, dok je Katai trenutno na koti od 10 pogodaka. Golom na večerašnjem susretu, Katai bi prestigao Žigića po broju pogodaka u evropskim takmičenjima. Nekadašnji napadač Crvene zvezde postigao je 17 golova na međunarodnoj sceni, dok je Katai isto toliko puta bio strelac u evropskim mečevima", objavila je Zvezda.