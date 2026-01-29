AKTUELNO

Fudbal

Katai juri tri velika dostignuća na meču protiv Selte!

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Katai na večerašnjem meču protiv Selte u Ligi Evrope biće u prilici da dođe do tri istorijska dostignuća, objavio je šampion Srbije.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 21 čas ekipu Selte u osmom kolu LE.

"Prvi cilj koji je pred našim Magikom jeste ukupan broj golova i treća pozicija na večnoj listi strelaca u crveno-belom dresu. Ispred njega se trenutno nalazi Dušan Savić sa 149 postignutih pogodaka, dok je Katai do sada 148 puta zatresao mrežu protivnika", saopšteno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.
"Pored toga, Zvezdina desetka će imati šansu da se istakne i na međunarodnoj sceni. Kada je reč o listi najboljih strelaca Crvene zvezde u Ligi Evrope, prvo mesto dele Nikola Žigić i Dušan Savić sa po 12 golova, dok je Katai trenutno na koti od 10 pogodaka. Golom na večerašnjem susretu, Katai bi prestigao Žigića po broju pogodaka u evropskim takmičenjima. Nekadašnji napadač Crvene zvezde postigao je 17 golova na međunarodnoj sceni, dok je Katai isto toliko puta bio strelac u evropskim mečevima", objavila je Zvezda.

#Aleksandar Katai

#FK Crvena Zvezda

#Meč

#Selta

#dostignuće

POVEZANE VESTI

Fudbal

Aleksandar Katai protiv OFK Beograda odigrao 300. meč za Crvenu zvezdu!

Fudbal

Fudbaler Crvene zvezde završio u Urgentnom: Katai ponovo ima ozbiljne zdravstvene probleme, moguće je da će pauzirati

Fudbal

OGROMAN UDARAC ZA ZVEZDU! Crveno-beli bez jednog od najboljih igrača protiv Porta

Fudbal

MARKO ARNAUTOVIĆ DONEO ZVEZDI PRVU POBEDU: Crveno-beli se vratili u igru u Ligi Evrope

Fudbal

ŠOK NA STARTU LIGE EVROPE! Zvezda jedva do boda – Arnautović junak večeri!

Fudbal

IZ GRACA SE VIDI EVROPSKO PROLEĆE: Velika pobeda Crvene zvezde protiv Šturma, Ivanić doneo kapitalna tri boda!