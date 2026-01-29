AKTUELNO

Evroliga kaznila Makabi sa 12.000 evra zbog incidenata navijača protiv Panatinaikosa

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Disciplinska komisija košarkaške Evrolige kaznila je Makabi iz Tel Aviva sa 12.000 evra zbog incidenata navijača na utakmici 24. kola protiv Panatinaikosa, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Kako se navodi, Makabi je kažnjen zbog uvredljivog skandiranja navijača domaćeg tima tokom utakmice sa Panatinaikosom, a u skladu sa članom 29.2.f) Disciplinskog kodeksa Evrolige.

Košarkaši Makabija savladali su 22. januara na svom terenu Panatinaikos rezultatom 75:71 u utakmici 24. kola Evrolige.

Košarkaši Panatinaikosa se nalaze na devetom mestu na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok je Makabi na 14. poziciji sa skorom 10/14.

