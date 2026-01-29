Nikola Jokić propušta i meč protiv Bruklina

Košarkaš Denvera Nikola Jokić propustiće zbog povrede kolena meč protiv Bruklina, saopštili su danas Nagetsi.

Jokić se povredio krajem decembra na utakmici protiv Majamija. U saopštenju Denvera se navodi da će srpski košarkaš da propusti 16. uzastopni meč zbog hiperekstenzije levog kolena.

Nagetsi su objavili da na utakmici protiv Bruklina u sastavu neće biti ni Erona Gordona, Kema Džonsona i Kristijana Brauna, dok su Jonas Valančunas i Džamal Marej neizvesni za naredni duel u NBA ligi.

Utakmica između Denvera i Bruklina biće odigrana u petak od tri časa po centralnoevropskom vremenu u "Bol areni".

Američki mediji podsećaju da će Jokić ukoliko propusti ukupno 17 utakmica, zbog pravila u NBA ligi izgubiti pravo da se bori za nagradu MVP-a regularnog dela sezone.