Košarkaši Partizana gostuju večeras Olimpiji u Milanu u meču 25. kola Evrolige

Košarkaši Partizana gostovaće večeras od 20.30 časova ekipi Olimpije u Milanu u utakmici 25. kola Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 2. oktobra prošle godine u Beogradu, Partizan je pobedio rezultatom 80:78 u utakmici drugog kola Evrolige.

"Crno-beli" će biti oslabljeni u Milanu, pošto zbog povreda neće igrati Vanja Marinković, Dvejn Vašington, Šejk Milton, Aleksej Pokuševski i Karlik Džons.

Za ekipu Olimpije neće igrati Stefano Tonut, Nejt Sestina, Usman Diop i Niko Manion.

"Očekujem veoma tešku utakmicu. Olimpijka je imala nešto lošije rezultate prošle nedelje, ali to ne menja činjenicu da su oni odličan tim sačinjen od vrlo kvalitetnih igrača. Ukoliko budemo želeli da im pariramo, potrebno je da igramo na visokom nivou. Nedostaje nam nekoliko igrača, ali naravno to nije izgovor, moramo da se držimo zajedno kao što smo radili prošle nedelje", rekao je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja.

Košarkaši Olimpije se nalaze na 13. mestu na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i 13 poraza, dok je Partizan na 18. poziciji sa skorom 8/16.

"Imamo određenih problema sa povređenim igračima, ali se trudimo da nadomestimo to. Ono što je vrlo važno za sutra jeste da moramo da se borimo i da igramo sa ponosom i da to radimo od samog starta utakmice, tako da se nadam da ćemo to i uraditi", rekao je košarkaš Partizana Tonje Džekiri.