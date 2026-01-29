Održan žreb za Zimski fudbalski turnir 'Čukarica 2026'

Zimski fudbalski turnir „Čukarica 2026“ biće održan od 31. januara do 22. februara na terenima Ade Ciganlije. Turnir će okupiti ekipe sa teritorije opštine Čukarica, ali i drugih beogradskih opština.

Svečano otvaranje turnira zakazano je za subotu, 31. januar, u 11 časova, kada će zvanično početi i takmičarski deo programa.

Na turniru će učestvovati ukupno 12 muških ekipa – sedam klubova sa teritorije GO Čukarica i pet timova sa drugih beogradskih opština, kao i četiri ženske ekipe. Posebni gosti ovogodišnjeg turnira biće ŽFK „Latice“ sa Kosova i Metohije i ŽFK Crvena zvezda, čije će učešće dodatno doprineti značaju i vidljivosti takmičenja.

Konferenciji za medije prisustvovali su predstavnici fudbalskih institucija i brojni gosti: Nikola Lazetić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda, Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije i promoter turnira za 2026. godinu, kao i predstavnici Grada Budve – Darko Čelebić, sekretar za lokalnu samoupravu, i Jovo Perović, odbornik Skupštine opštine Budva.

Tokom razgovora sa predsednikom Fudbalskog saveza Beograda Nikolom Lazetićem i potpredsednicom Fudbalskog saveza Srbije Sandrom Sremčević, bilo je reči o daljem razvoju Zimskog turnira na Čukarici. Razmotrene su mogućnosti da se već od naredne godine Fudbalski savez Srbije i Fudbalski savez Beograda aktivnije uključe u organizaciju turnira, što bi ovom sportskom događaju moglo da donese dodatni kvalitet.

Posebna zahvalnost upućena je Sportskom savezu Čukarice 2018, koji je pružio značajnu logističku i organizacionu podršku tokom boravka Ženske fudbalske akademije „Latice“ iz Leška. Zahvaljujući toj podršci, mlade fudbalerke sa Kosova i Metohije boraviće u Beogradu dve noći, a osim učešća na turniru imaće priliku da provedu vreme u našem glavnom gradu i bolje upoznaju Beograd i Čukaricu.

Organizatori su zahvalili Sandri Sremčević i Nikoli Lazetiću na podršci, ističući da njihovo prisustvo predstavlja dodatno priznanje turniru koji iz godine u godinu dobija sve više na značaju.

