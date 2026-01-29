ŽREB ZA MUNDOBASKET: Srbija saznala rivale! Vreme je za novu eru srpske košarke

Najnovije vesti iz košarke tiču se i Srbije.

Muška košarkaška reprezentacija Srbije ("U17" - igrači do 17 godina starosti) igraće u grupi D na Svetskom prvenstvu u Turskoj protiv selekcija Venecuele, Australije i Obale Slonovače, odlučeno je žrebom u Istanbulu, preneo je danas KSS.

U grupi A su Italija, Sjedinjene Američke Države, Francuska i Japan, u grupi B Kamerun, Kanada, Litvanija i Kina, dok će u grupi biti C Novi Zeland, Slovenija, Portoriko i Turska.

Mundoabset za igrače do 17 godina na programu je od 27. juna do 5. jula ove godine u Turskoj.

Žrebu u Istanbulu prisustvovao je potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku Nenad Krstić.

"Mislim da smo imali dobar žreb, da smo u grupi u kojoj sa svakim protivnikom možemo da igramo. Naša selekcija je jako talentovana što je i dokazala na prošlogodišnjem Evropskom prvenstvu gde smo bili prvi. Meni je veoma drago da je generacija uspostavila kontinuitet i što će moći na ovom prvenstvu da dokaže da su, siguran sam, svi ti igrači napredovali u klubovima i da dolaze još bolji. Očekuje nas zanimljiv i dobar šampionat i ja sam vrlo optimističan. Očekujemo dobro i organizovao prvenstvo što je uvek i slučaj kada je Turska domaćin", rekao je Krstić, preneo je zvanični sajt KSS.

Srbija će peti put učestvovati na prvenstvu Evrope za igrače do 17 godina, a najbolji rezultat zabeležila je 2014. godine kada je u borbi za bronzanu medalju pobedila selekciju Španije 62:59.

Tu medalju osvojili su u dresu Srbije Mladen Armuš; Vojislav stojanović, Nikola Ćirković; David Miladinović; Stefan Peno, Aleksandar Aranitović, Stefan Kenić, Nikola Rakićević, Slobodan Jovanović, ivan Bojanić, Vanja Marinković i nikola Popović. Selektor je bio Vanja Guša.

Autor: S.M.