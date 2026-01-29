AKTUELNO

Fudbal

Dejan Stanković doneo važnu odluku: Nastavlja se smanjivanje broja igrača, evo ko NAPUŠTA KLUB

Izvor: Pink.rs/Novosti.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Crvena zvezda nastavlja sa smanjivanjem igračkog kadra uoči početka prolećnog dela Superlige Srbije.

Iz tog razloga, trener crveno-belih Dejan Stanković će u nastavku sezone imati jednog golmana manje na raspolaganju.

Prema saznanjima Meridian sporta, mladi čuvar mreže Vuk Draškić karijeru će privremeno nastaviti u Železničaru iz Pančeva.

U pitanju je pozajmica do kraja aktuelne sezone, tokom koje će se za minutažu boriti sa iskusnim Zoranom Popovićem, nekadašnjim golmanom kluba iz Ljutice Bogdana.

Na stadionu "Rajko Mitić" ozbiljno računaju na Draškića u budućnosti, što potvrđuje i činjenica da je u septembru prošle godine produžio ugovor sa Zvezdom.

Ako u narednom periodu ne dođe do dodatnih promena, Stanković će tokom proleća na raspolaganju imati golmanski trio Mateus - Omri Glazer - Ivan Guteša, dok će Savo Radanović i dalje sticati iskustvo braneći za Grafičar.

Autor: S.M.

#Dejan Stanković

#Napuštanje

#Odluka

#golman

#klub

