Kalinić: Imamo kvalitet, hoćemo da pobedimo Dubai

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić izjavio je danas u Beogradu da "crveno-beli" žele da pobede Dubai u predstojećem meču Evrolige.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u Beogradskoj areni ekipu Dubaija u 25. kolu Evrolige.

U prvom ovosezonskom duelu dva kluba, koji je odigran 11. novembra prošle godine, Dubai je na svom terenu savladao Zvezdu rezultatom 102:86 u utakmici 10. kola Evrolige.

"Radujem se povratku u Arenu. Biće sjajno. Igrači i navijači su se uželeli domaćih utakmica. Moramo da kontrolišemo igru jedan na jedan. Igraju dobro, iako nemaju toliki broj pobeda. Na to verovatno utiču i putovanja iz Dubaija koja su šest-sedam sati. Odgovorićemo čvrstom igrom i nadam se pobediti", izjavio je Kalinić u razgovoru sa novinarima.

Košarkaši Zvezde igraju na veliki broj postignutih poena.

"Hoćemo da pobedimo utakmicu. U zavisnosti kako se utakmica bude odvijala nekada utakmica bude na 100+ poena, nekad na 70. Pokušavamo da budemo spremni na oba scenarija. Imamo kvalitet i iskustvo i sve ide u dobrom smeru", dodao je košarkaš Zvezde.

Kalinić je naveo da i pored dobrih rezultata "crveno-belih" u Evroligi nema mesta euforiji.

"U poslednjih nekoliko utakmica neke stvari radimo neke stvari dobro, neke loše. Loše ćemo pokušati da ispravimo, a dobre da zadržimo. Svaka utakmica je za sebe, svi pobeđuju i gube, nema izraženih favorita. Najpametnije je ići iz nedelje u nedelju i pokušati ispraviti greške i biti zdrav za najbitnije mečeve", izjavio je Kalinić.

Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu izjavio je da očekuje veliku podršku navijača na sutrašnjoj utakmici.

"Nedostaje mi da igramo tamo, nedostaju mi navijači i kako nas podržavaju. Očekujem njihovu podršku ovog petka. Mnogo talentovanih momaka je u našem timu. Igrali smo jako dobro u Dubaiju, izgubili smo u poslednjoj četvrtini. Sada smo ih skautirali i nastojaćemo da ih usporimo. Svaka utakmica je motivacija. Znamo gde želimo da budemo u ovom momentu. Jako sam uzbuđen da igramo protiv njih. Videćemo kako će sve proći", rekao je Izundu.

Izundu je bio proglašen za najkorisnijeg igrača 23. kola Evrolige.

"To je sada iza mene. Gotovo je, dolazi sledeća utakmica i okrenut sam ka tome. Trudim se da uvek budem na raspolaganju svojim saigračima. Igram sa puno samopouzdanja", dodao je Izundu.

Košarkaši Crvene zvezde se nalaze na 10. mestu na tabeli Evrolige sa 14 pobeda i 10 poraza, dok je Dubai na 12. poziciji sa skorom 11/13.