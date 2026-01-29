SABALENKA KAŽNJENA ZBOG STENJANJA! Sudija joj rekla da to nije normalan zvuk - Pojavio se snimak koji sve otkriva (VIDEO)

Arina Sabalenka je više nego lako pobedila Ukrajinku Elinu Svitolinu u polufinalu Australijan Opena rezultatom 2:0, a veliku pažnju je privukao detalj sa samog početka meča.

Na početku četvrtog gema Svitolina je servirala, a nakon nekoliko razmena udaraca glavni sudija Luis Engzel je prekinula poen zbog ometanja Ukrajinke.

Naime, Sabalenka je, kao i obično, puštala zvukove tokom udaranja loptice, no prilikom spornog poena je pustila dva uzastopna zvuka.

Svitolina je također ostala u čudu zbog čega je poen prekinut, a zbunjena Sabalenka je odmah prišla sudiji kako bi dobila objašnjenje.

"Napravili ste 'ah-aja' zvuk. Niste proizveli normalan zvuk, ovo je ometanje", objasnila je Engzel beloruskoj teniserki da je prekršila takozvano pravilo "hindrance".

Aryna Sabalenka received a hindrance call from the umpire during her match against Elina Svitolina at the Australian Open.



Aryna requested video review.



The umpire says that she made a noise in the middle of the point after her initial grunt.



“You went ‘UH - AYA’… you… pic.twitter.com/6QoJP1i2b9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 29. јануар 2026.

Sabalenka je zatražila i videoproveru, a nakon što je sudija pregledala snimak, ostala je pri svojoj odluci.

Posle meča Sabalenka je objasnila šta se desilo u tom poenu.

"Ovo mi se nikad nije desilo. Ne znam kako da to objasnim, loptica je bila duboka, odskočila je kako nisam očekivala i sve je bilo u tajmingu, a ja sam izdahnula i to je meni bilo sasvim prirodna reakcija. Kad je sudija prekinula poen pomislila sam: 'Šta nije u redu s tobom?'. Mislim da je donela pogrešnu odluku i, kako da ovo kažem na lep način... Razbesnila me", rekla je Sabalenka.

Aryna Sabalenka on the umpire calling a hindrance on her during her match against Elina Svitolina at Australian Open



“That’s actually never happened to me. Especially with my grunting. It’s so off I think.”



“I was like ‘What? What is wrong with you?’ I think it was the wrong… pic.twitter.com/iTJSd9mxMK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) 29. јануар 2026.

Podsetimo, Sabalenka će u subotu u finalu Australijan Opena igrati protiv Elene Ribakine.

Autor: Iva Besarabić