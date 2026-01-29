ZVEZDA OSTALA BEZ DIREKTNOG PLASMANA OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Potpuna ludnica u finišu meča!

Crvena zvezda - Selta 1:1
TOK MEČA:
DRUGO POLUVREME:
Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 sa Seltom u poslednjem kolu Lige Evrope.
Oba gola viđena su u samomm finišu meča.
Selta je povela golom Lopesa u 87. minutu, izjednačio je Duarte u 89. minutu.
89. minut - GOOL - 1:1 - Duarte
87. minut - Gol za Seltu...
Vodi Selta...
84. minut - Šansa za Radonjića
Sjajno ga je izbacio Milson, a on šutirao lukavo u dalji ugao, ali zamalo pored gola.
79. minut - Dvostruka izmena Stankovića
Umesto umornih Arnautovića i Stankovića u igri su Duarte i Milson.
73. minut - Novi žuti karton
Vladimir Lučić zbog povlačenja dobija javnu opomenu.
68. minut - Inicijativa crveno-belih
Osvežio je Stanković izmenama svoj tim. To je dalo efekta jer su crveno-beli ponovo preuzeli inicijativu i sve više pritiskaju.
61. minut - Treća izmena Stankovića
Nemanja Radonjić menja Aleksandra Kataija!
56. minut - Inicijativa gostiju
Selta dominira u ovim momentima, crveno-beli vrebaju iz kontre.
50. minut - Nova izmena Stankovića
Umesto Tiknizjana u igri je mladi Avdić. Stanković je zamenio levog beka,
49. minut - Kakva šansa za Seltu
Pogrešio je Tiknizjan, Rueda izbio sam ispred Mateuša, uposlio Borhu Iglesijasa koji se okliznuo i idealna prilika je propala.
46. minut - Počelo je drugo poluvreme
Utakmica je nastavljena. Stanković je napravio jednu taktičku izmenu. Kostova menja Lučić.
PRVO POLUVREME:
45. minut - Nadoknada
Prvo poluvreme je produženo za četiri minuta.
43. minut - Krunić dobija žuti karton
Rade Krunić dobija žuti karton zbog nesmotrenog starta sa leđa.
40. minut - Velika bitka na Marakani
Mnogo tenzije i nervoze na terenu u ovim momentima.
34. minut - Prvi žuti karton
Igrač Selte Romano je dobio javnu opomenu.
27. minut - Nova prilika za Seltu
Dobtra kombinacija gostiju i nova odlična intervencija Mateusa.
22. minut - Sjajna akcija Zvezde
Katai je fantastično prošao po levoj strani, ponovo uposlio Arnautovića , ali su igrači Selte u poslednji čas, izbacili loptu u korner.
20. minut - Ponovo poništen gol
Nema sreće Zvezda. Katai je sjajno uposlio Arnautovića, ovaj majstorski lobovao Radua. Ali je ponovo nakon VAR intervencije gol poništen zbog milimetarskog ofsajda
17. minut - Gooooool, opet Marko Arnautović!
Evoo novog gola za Zvezdu! Marko Arnautović je pogodio jš jednom gol! Katai je centrirao, tamo je pronašao Marka Arnautovića. On je izašao pred golmana Selte i opet je pogodio! Ipak, ponovo se gleda VAR...
13. minut - Velika prilika za Seltu
Pogrešio je Rodrigao u opasnoj zoni. Šutirao je Borha petom , a sjajno intervenisao Mateus.
9. minut - VAR je reagovao, poništen je gol
I poništen je gol, napravio je faul Aleksandar Katai...
8. minut - Goooool!
Vodi Zvezda 1:0 u ovoj utakmici, Marko Arnautović je strelac!
5. minut - Zvezda agresivno ušla u meč
Crveno-beli pritiskaju od starta zadnju liniju Selte. Prvi pokušaj imao je Rodrigao nakon centaršuta Elšnika
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je meč Crvena zvezda - Selta
Sudijska trojka iz Italije na Marakani
Italijanski sudija Andrea Kolombo biće glavni arbitar na meču između Crvene zvezde i Selte.
Pomoćne sudije biće Alesio Berti i Davide Imperiale, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Đuzepea Kolu. U VAR sobi biće takođe Italijani Valerio Marini i Danijele Doveri.
Sastavi:
Crvena zvezda (4-2-3-1) : Mateus – Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Stanković, Kostov, Katai – Arnautović
Selta ( 3-4-3): Radu - Havi Rodrigez, Logo, Alonso - Rueda, Ramon, Moriba, Kareira - Aspas, Borha Iglesijas, Alvarez
Autor: Iva Besarabić