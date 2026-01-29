ZVEZDA OSTALA BEZ DIREKTNOG PLASMANA OSMINU FINALA LIGE EVROPE: Potpuna ludnica u finišu meča!

Crvena zvezda - Selta 1:1

TOK MEČA:﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

DRUGO POLUVREME:

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 sa Seltom u poslednjem kolu Lige Evrope.

Oba gola viđena su u samomm finišu meča.

Selta je povela golom Lopesa u 87. minutu, izjednačio je Duarte u 89. minutu.

89. minut - GOOL - 1:1 - Duarte

87. minut - Gol za Seltu...

Vodi Selta...

84. minut - Šansa za Radonjića

Sjajno ga je izbacio Milson, a on šutirao lukavo u dalji ugao, ali zamalo pored gola.

79. minut - Dvostruka izmena Stankovića

Umesto umornih Arnautovića i Stankovića u igri su Duarte i Milson.

73. minut - Novi žuti karton

Vladimir Lučić zbog povlačenja dobija javnu opomenu.

68. minut - Inicijativa crveno-belih

Osvežio je Stanković izmenama svoj tim. To je dalo efekta jer su crveno-beli ponovo preuzeli inicijativu i sve više pritiskaju.

61. minut - Treća izmena Stankovića

Nemanja Radonjić menja Aleksandra Kataija!

56. minut - Inicijativa gostiju

Selta dominira u ovim momentima, crveno-beli vrebaju iz kontre.

50. minut - Nova izmena Stankovića

Umesto Tiknizjana u igri je mladi Avdić. Stanković je zamenio levog beka,

49. minut - Kakva šansa za Seltu

Pogrešio je Tiknizjan, Rueda izbio sam ispred Mateuša, uposlio Borhu Iglesijasa koji se okliznuo i idealna prilika je propala.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Utakmica je nastavljena. Stanković je napravio jednu taktičku izmenu. Kostova menja Lučić.

PRVO POLUVREME:

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme je produženo za četiri minuta.

43. minut - Krunić dobija žuti karton

Rade Krunić dobija žuti karton zbog nesmotrenog starta sa leđa.

40. minut - Velika bitka na Marakani

Mnogo tenzije i nervoze na terenu u ovim momentima.

34. minut - Prvi žuti karton

Igrač Selte Romano je dobio javnu opomenu.

27. minut - Nova prilika za Seltu

Dobtra kombinacija gostiju i nova odlična intervencija Mateusa.

22. minut - Sjajna akcija Zvezde

Katai je fantastično prošao po levoj strani, ponovo uposlio Arnautovića , ali su igrači Selte u poslednji čas, izbacili loptu u korner.

20. minut - Ponovo poništen gol

Nema sreće Zvezda. Katai je sjajno uposlio Arnautovića, ovaj majstorski lobovao Radua. Ali je ponovo nakon VAR intervencije gol poništen zbog milimetarskog ofsajda

17. minut - Gooooool, opet Marko Arnautović!

Evoo novog gola za Zvezdu! Marko Arnautović je pogodio jš jednom gol! Katai je centrirao, tamo je pronašao Marka Arnautovića. On je izašao pred golmana Selte i opet je pogodio! Ipak, ponovo se gleda VAR...

13. minut - Velika prilika za Seltu

Pogrešio je Rodrigao u opasnoj zoni. Šutirao je Borha petom , a sjajno intervenisao Mateus.

9. minut - VAR je reagovao, poništen je gol

I poništen je gol, napravio je faul Aleksandar Katai...

8. minut - Goooool!

Vodi Zvezda 1:0 u ovoj utakmici, Marko Arnautović je strelac!

5. minut - Zvezda agresivno ušla u meč

Crveno-beli pritiskaju od starta zadnju liniju Selte. Prvi pokušaj imao je Rodrigao nakon centaršuta Elšnika

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je meč Crvena zvezda - Selta

Sudijska trojka iz Italije na Marakani

Italijanski sudija Andrea Kolombo biće glavni arbitar na meču između Crvene zvezde i Selte.

Pomoćne sudije biće Alesio Berti i Davide Imperiale, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Đuzepea Kolu. U VAR sobi biće takođe Italijani Valerio Marini i Danijele Doveri.

Sastavi:

Crvena zvezda (4-2-3-1) : Mateus – Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Stanković, Kostov, Katai – Arnautović

Selta ( 3-4-3): Radu - Havi Rodrigez, Logo, Alonso - Rueda, Ramon, Moriba, Kareira - Aspas, Borha Iglesijas, Alvarez

Autor: Iva Besarabić