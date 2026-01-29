Huligane Torcide će optužiti za pokušaj ubistva posle napada na Delije? 'Nisu se obazirali na žene i decu...'

Opštinski sud u Živinicama odredio je jednomesečni pritvor za 14 pripadnika splitske Torcide, koji se sumnjiče da su krajem prošle sedmice učestvovali u brutalnom napadu na navijače Crvene zvezde u blizini Tuzle. U ovom incidentu četiri osobe su zadobile teške telesne povrede, dok je povređen i jedan policijski službenik.

Kako je saopšteno, Sud je prihvatio predlog Kantonalnog tužilaštva u Tuzli, jer postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 24. januara organizovano i u većem broju izvršili napad na navijače Crvene zvezde, što je dovelo do ozbiljnih posledica. Napad se dogodio u mestu Dubrave Gornje, u blizini aerodroma Tuzla, gde je veća grupa navijača Hajduka iz Splita sačekala pristalice crveno-belih koji su se vraćali sa utakmice Lige Evrope protiv Malmea u Švedskoj.

Prema navodima suda, napadači su koristili palice, metalne šipke, baklje i druge tvrde predmete, a nasilje je eskaliralo u vrlo kratkom roku. Od ukupno 14 osoba kojima je određen pritvor, njih 11 ima prebivalište u Hrvatskoj, dok su trojica državljani Bosne i Hercegovine. U napadu su, osim četvorice teško povređenih navijača Zvezde, lakše povrede zadobile i druge osobe koje su se zatekle na licu mesta.

Sud bi ovaj slučaj mogao da tretira kao jedno od najtežih krivičnih dela, naročito ukoliko se utvrdi da je reč o organizovanoj zasedi na teritoriji druge države, gde su meta bili simpatizeri Crvene zvezde, među kojima je bio i veći broj žena i dece. Iako je uhapšeno 14 pripadnika Torcide, prema pisanju medija, u napadu je učestvovalo i do stotinu huligana koji su navodno organizovano prešli granicu.

- U gepecima su nosili motke, teleskopske palice, pajsere i noževe. Njihov cilj nije bilo navijanje, već krv i izazivanje nereda. Blokirali su put vozilima i napali sve redom, ne obazirući se na vriske žena i plač dece - navode lokalni mediji, pozivajući se na svedočenja očevidaca.

U javnosti su se pojavila i brojna pitanja o reakciji policije, s obzirom na to da je prva patrola stigla tek nakon petnaestak minuta, kada je već pričinjena velika šteta. Postavlja se i pitanje kako je toliki broj huligana neopaženo ušao u zemlju i da li su imali logističku podršku.

Iako se u pojedinim medijima spekuliše o kvalifikaciji dela kao pokušaja ubistva ili čak terorizma, za sada nema detaljnijih informacija kako je okrakaterisan ovaj incident. Kako god, svi osumnjičeni će odgovarati pred sudom Bosne i Hercegovine zbog izazivanja nereda i teških povreda na teritoriji druge države.

Autor: S.M.