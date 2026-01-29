NIKOLA JOKIĆ PONOVO NE IGRA! Evo šta to znači u trci za MVP titulu, stvari nisu nimalo dobre za našeg centra

Novo veče, nova utakmica Denver Nagetsa, ali još jedna bez Nikole Jokića, koji se nije u potpunosti oporavio od povrede koju je zaradio pre mesec dana. Ovoga puta, srpski centar neće igrati protiv Bruklin Netsa, pa je trka za MVP-ja izuzetno blizu kraja za njega.

Nikola Jokić je već podveden pod to da je odsutan za utakmicu sa Bruklinom, neće ga biti, neće igrati i to znači da je on propustio i još jedan meč, a šta to znači u trci za MVP nagradu gde je bio ogroman favorit?

Pa, trenutno stanje je takvo da Nikola Jokić ima lufta da propusti tek jedan meč do kraja sezone, ukoliko, naravno, želi da dođe do ovog priznanja. Prema dosadašnjem broju, Jokiću je potrebno 33 utakmice u preostala 34 eventualna meča u NBA ligi.

Kako je već jasno da neće igrati protiv Bruklina, on će "morati" da se vrati za utakmicu sa Oklahomom, koja je na programu u nedelju, te da igra do samog kraja regularnog dela.

Ukoliko, kojim slučajem, ne odigra ni protiv Oklahome, trka za MVP priznanje je gotova, zbog čuvenog pravila od 65 utakmica.

