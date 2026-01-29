AKTUELNO

MILIONI, MILIONI! Evo koliko para je Crvena zvezda zaradila od grupne faze Lige Evrope!

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Crvena zvezda bogato je zaradila plasmanom u plej-of Lige Evrope.

Srpski šampion će prvu fazu Lige Evrope zaključiti prihodovanjem više od 18 miliona evra kroz UEFA bonuse za rezulate.

Plasman u grupnu fazu doneo je 4,31 milion evra. Osvojenih 13 bodova napunili su kasu za još 1.950.000 evra.
Crvenoj zvezdi osim novca za bodove u ligaškom delu pripada i bonus za plasman, plus 300.000 koje pripada svakome ko učestvuje u plej-ofu za osminu finala.
Na to je išlo i 5.960.000 na osnovu rangiranja po desetogodišnjem koeficijentu.
Kad se sve sabere, to je 18.163.000 evra. Međutim, nakon današnjeg meča ta cifra narasla je znatno...

Zvezda je završila na 15. mestu, zbog čega je ukupno zaradila 18.4 miliona evra..

Pojačan bodovni koeficijent
Zvezda je, najpre, za bod osvojen protiv Selte, obezbedila 1.000 bodova za klupski koeficijent, tako da je na osnovu rezultata u ligaškom delu LE osvojila ukupno 7.000, kada na to dodamo pobede protiv FCSB, Šturma i Malmea. Crveno-beli su trijumfom nad Lilom i remijem sa Seltikom prethodno odbranili 3.000 bodova iz kvalifikacija, na osnovu propozicija UEFA.
Dodatno, Zvezda je uz tih 7.000, na svoj koeficijent dodala još 2.500 bodova, na osnovu plasmana i 15. pozicije, tako da je ukupna zarada za njih 9.500 bodova od LE.
Poznato je da će Zvezda u nokaut fazi za plasman u osminu finala igrati protiv PAOK-a ili Lila.

