TOTALNI HAOS U MELBURNU! Karlos Alkaraz se povredio, a Zverev urlao na Srpkinju (VIDEO)

Trenutno se igra prvi polufinalni meč Australijan opena!

Karlos Alkaraz ima prednost od 2:1 u setovima, ali i ogroman problem sa povredom.

Desio se čak i jedan ogroman incident u trećem setu. Naime, na servisu je pri rezultatu 4:4 bio Alkaraz, koji je osetio bol, a nakon što mu je Marijana Veljović dozvolila nešto više vremena za pripremu servisa, Nemac je imao šta da joj kaže zbog toga, a onda se žučno bunio jer je dozvolila rivalu medicinski tajm-aut.

Alexander Zverev: “This is bullshit. Carlos Alcaraz can’t take an MTO for cramps. He’s not injured.”pic.twitter.com/D3vPc2PtZg — Danny (@DjokovicFan_) 30. јануар 2026.

- Ne mogu da verujem, ne mogu da verujem, ovo je s**nje. Karlos Alkaraz ne može da dobije tajm zbog grčeva. Nije povređen - uzvikivao je Zvereva ka supervizoru i sudiji, Srpkinji Marijani.

Karlos je evidentno bio u bolovima, dobio je pomoć u prvom momentu, ali se vidno loše kretao nakon toga.

Nastavio je da igra, ali je izgubio treći set i vratio Nemca u život.

Autor: D.Bošković