Selektor Dejvis Kup reprezentacije Troicki neće moći da računa na Međedovića u Čileu

Selektor Dejvis Kup reprezentacije Viktor Troicki saopštio je danas da neće moći da računa na Hamada Međedovića protiv Čilea u meču prvog kola kvalifikacija za Fajnal ejt Dejvis kupa

Reprezentacija Srbije kreće u subotu, 31. januara, put Čilea. Očekuje se da posle skoro 24 časa puta stigne u Santijago i počne pripreme za meč protiv domaćina, koji ih očekuje 6. i 7. februara. Selektor Troicki vodi u Čile znatno podmlađen sastav.

Troicki u Čileu računa na Dušana Lajovića, Branka Đurića i debitanta Ognjena Milića u singlu, kao i na braću Sabanov, Ivana i Mateja, u dublu.

"Nažalost, imamo oslabljen sastav pred put u Čile. Posle mnogobrojnih otkaza i Hamad Međedović je doneo odluku sa svojim timom da ne bude ovoga puta u reprezentaciji Srbije. Tako je finalni i konačni sastav za Čile Dušan Lajović, Branko Đurić, Ognjen Milić i u dublu braća Sabanov. Idemo sa pet igrača, a jedini stalni i dugogodišnji član reprezentacije je Dušan Lajović. Ima veliko iskustvo - on igra te turnire na šljaci u Južnoj Americi već duži niz godina i ima to iskustvo", rekao je Troicki, a prenosi sajt Teniskog saveza Srbije.

Troicki je dodao da su sva odsustva igrača opravdana.

"Hamad će igrati na turnirima u Evropi, brani poene iz Marselja od prošle godine gde je igrao finale u hali na betonu. Takođe, Kecmanović je odavno odlučio da ne igra turnire na šljaci u ovom periodu, a isto brani ogroman broj poena, skoro 500, pa je odlučio da ostane na omiljenoj podlozi, betonu. Možda je najveći žal Laslo Đere. Sjajan igrač na šljaci, beležio je sjajne rezultate u Južnoj Americi, nadao sam se da će moći, da će u poslednjem trenutku uskočiti u tim, ali problem je fizičke prirode. Ima problem sa nogom, koja ga muči duži period, nije 100 posto spreman i ne može da se odazove pozivu reprezentacije", dodao je Troicki.

Uprkos velikim kadrovskim problemima, selektor nije pesimista.

"Idemo na put dosta podmlađeni. Debitant je Ognjen Milić, koji je izuzetno napredovao, 460. je na svetu, ali još uvek je mlad i tek se od njega očekuju profesionalni rezultati. Branko Đurić je već bio u reprezentaciji, igrao je jedan meč u Nišu protiv Turske, ali ovo će biti vatreno krštenje za obojicu. Ko god da bude izabran, igraće u bitnim mečevma pored Lajovića, koji je naš prvi igrač", zaključio je Troicki.

Žreb za mečeve je 5. februara u Santijagu, a 6. februara od 22 časa po srpskom vremenu na programu su dva singl meča u kojima će igrati prvi, protiv drugih igrača reprezentacija, dok će drugog dana takmičenja sa početkom u istom terminu, na teren izaći prvo dublovi, a zatim prvi, pa drugi igrači selekcija. Pobednik u septembru igra protiv Španije u 2. krugu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji, a poraženog čeka meč Svetske grupe 1 u istom terminu.

Selektor Čilea Nikolas Masu računa na Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.