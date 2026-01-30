POBEDA POSLE EPSKE BORBE! Đoković srušio Sinera, još korak do 25. grend slem trofeja!

Novak Đoković odigrao je nestvaran meč i u pet setova bio je bolji od Janika Sinera.

Nakon skoro pet i po sati borbe u duelu Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva, u kojoj je Španac došao do slavlja, uprkos problemima sa povredom i grčevima pri vođstvu od 2-0, na teren su izašli od ponedeljka opet treći teniser sveta i branilac titule u Melburnu. Uzbuđenje je bilo zagarantovano.



Početak duela nije garantovao da ćemo gledati iole zanimljiv duel, i da će se prognoze svetskih bukmejkera obistiniti, ali ipak ne znaju oni baš uvek sve... Đoković je sporo ušao u okršaj, odmah je došao do brejka u drugom gemu i potvrdio ga za vođstvo od 3:0.

Bilo je potrebno malo vremena Novaku da pronađe ritam, a to se dogodilo u četvrtom gemu, kada je spasio jednu brejk loptu na 30:40. Ipak, kasno je bilo za Đokovića u tim momentima, pošto je italijanski teniser imao nameštenu ruku, pa je set završen bez oduzetog servisa - 6:3.

Drugi set doneo je potpuno drugačiju sliku u odnosu na početak okršaja, Đoković je već bio u ritmu i zagrejan da sa nadmeće protiv Janika, a to se videlo u prvoj polovini ovog dela susreta.

Nakon serije nešto lakših gemova, došao je "taj" četvrti za srpskog asa, koji mu je doneo i prvi brejk na meču. Gem koji nas je sve nervirao priredio nam je rolerkoster, Đoković je na đus strani dolazio do brejk lopti, ali je adventidž strana bila pogubna po njegove šanse. Ipak, treća prilika je realizovana i Nole je stekao plus.

Izraz lica svih navijača Novaka Đokovića promenio se kada je u narednom gemu bilo 0:40, ali je servis proradio kada je bilo najvažnije i sa pet vezanih poena brejk je ipak potvrđen. Preživeo je Srbin i u sedmom gemu, kada je povratio u peškir na 30:30, spasio još jednu opasnu situaciju i šansu suparnika, a onda priveo set kraju i izjednačio - 6:3.

"Tradicija" iz prva dva seta je nastavljena i u trećem, pošto je rival koji prvi servira, na kraju i došao do seta. Ovog puta je to bio Siner, iako je Nole bio staloženiji u uvodnih nekoliko gemova, i naravno da ostaje pitanje šta bi bilo da je prvi oduzeo servis.

Na 1:1, Novak nije uspeo da odigra dovoljno dobar drop-šot i dođe do 30:40, ali je peti gem doneo i te kako velike mogućnosti. Duplom servis greškom Siner je sebe stavio u neprijatan položaj, a onda je izuzetnim pasing šotom uz spoljni deo linije uspeo da dođe do "đusa", što je na kraju i prelomilo ovaj set.

Nekoliko minuta kasnije videlo se po govoru tela najboljeg tenisera u istoriji da nešto nije u redu, izgledao je vrlo iscrpljeno, i pravo je čudo kako je speo da dođe do 4:4 u osmom gemu. U desetom je to došlo na naplatu, a tableta koju je popio nije ni stigla da deluje. Siner je iskoristio drugu set loptu i poveo sa 2-1 rešivši set sa 6:4.

I taman kada su se navijači Janika Sinera ponadali da je njihov pulen uspeo da prelomi okršaj, Đoković se lavovski podigao u četvrtom setu. Vidno je vratio energiju i već u prvom gemu došao do presudne razlike. Drugu brejk šansu realizovao je i na startu poveo 1:0, a rezultat se bez ikakvih problema kretao do rezultata 4:3.

Osmi gem je bio najrizičniji, mada ni u desetom nije bilo mnogo bolje. Opet je skraćena loptica koštala Đokovića, dve šanse je imao da se vrati u set, ali su dva divna servisa donela gem.

U poslednjem gemu četvrtog seta, Đoković je propustio dve set šanse na 40:15, ali nije dozvolio nove nade rivalu da može do poravnanja i trećom je uveo duel u odlučujuči period.

Zabrinjavajući početak ovog seta priredio nam je mnogo razloga za brigu u prva dva servis gema srpskog asa. Ukupn opet brejk lopti je u tim momentima imao Siner, ali je Đoković nekako uvek uspevao da izađe kao pobednik.

Treći servis gem konačno je doneo olakšanje za Srbina, a onda se dogodilo čudo, iako je rival sve vreme izgledao odlučnije u ovom setu. Novak je štedeo snagu za momenat kada je bilo najvažnije.

U sedmom gemu je Siner imao 40:15, ali je najbolji teniser u istoriji bio uporan, posebno je kod poena za izjednačenje pokazao da ima snage za velika dela, a onda je seriju od četiri poena zaključio u stilu i došao do brejka.

Pravo uzbuđenje tek je krenulo, pošto je Italijan došao do šeste, sedme i osme prilike da oduzme servis suparniku. Tri vezane šanse, ali opet nije bilo dovoljno! Nije bilo ni blizu, jer je Nole vezao pet poena i opet sprečio rivala da dođe do oduzetog servisa.

Dva gema kasnije, Đoković je došao do dve meč lopte, drugu iskoristio i prošao u finale.

Autor: S.M.