BATLER TROJKAMA UNIŠTIO DUBAI: Crvena zvezda ostvarila veliku pobedu u borbi za doigravanje

Košarkaši Crvene zvezde napravili su veliki korak ka plasmanu u doigravanje Evrolige.

Crveno-beli su u 25. kolu na svom terenu savladali Dubai rezultatom 95:92 (34:14, 10:27, 24:20, 27:27) i stigli do 15. pobede, četvrte u nizu.

Ono što je bitno, tim Saše Obradovića je savladao jednog od direktnih konkurenata, pa je Dubai ostao na 11 pobeda, a doživeo je 14. poraz.

U timu Crvene zvezde Nvora je bio najefikasniji sa 22 poena. Izundu je ubacio 18, a Batler i Miler-Mekintajer po 16 poena.

Kod gostiju Kabengele je postigao 24 poena, Bejkon 19, Rajt 16, a Avramović 11.

Bio je ovo prvi od tri uzastopne utakmice na domaćem terenu. Crvena zvezda će naredne nedelje u duplom kolu dočekati Hapoel u utorak, a potom i Makabi petak.

Autor: D.Bošković