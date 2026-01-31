NIKOLA JOKIĆ SE VRATIO - U VELIKOM STILU! Izašao na teren posle mesec dana pauze i ispisao istoriju! Bogdanovi Klipersi nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)

Srbin se oporavio od povrede i nastavio da uništava protivnike!

Vratio se Nikola Jokić na teren posle mesec dana pauze zbog povrede kolena i odmah izdominirao!

Denver je na svom terenu savladao Los Anđeles Kliperse rezultatom 122:109, a čudesni Jokići ostvario je impresivan dabl-dabl učinak, zabeležio je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija.

Verovali ili ne, učinio je to za svega 25 minuta igre i tako postao prvi košarkaš u istoriji koji je u tako kratkom vremenskom intervalu prebacio granicu od 30 poena, 10 skokova i pet asistencija.

Ono što je izuzetno važno - Nikola je ostao i u MVP trci. NBA liga ima pravilo koje zahteva da igrač mora da odigra minimum 65 mečeva u regularnom delu sezone kako bi konkurisao za individualne nagrade. Nikola je propustio 16 mečeva i do kraja regularnog dela sezone može da propusti još samo jedan meč.

Pored fantastičnog Jokića u ekipi Denvera na ovom meču istakli su se još i Tim Hardvej Džunior sa 22 poena, Pejton Votson sa 21 i Džamal Marej sa 20 poena i devet asistencija.

U ekipi Klipersa najefikasniji bio je Džejms Harden sa 25 poena, dok srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović ni na ovom meču nije bio u sastavu.

