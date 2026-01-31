Tuga! Svetski šampion umro u 38. godini

Svetski šampion u bodibildingu, Džejson Lou, preminuo je u 38. godini života, a tužnu vest potvrdila je njegova supruga Ešli putem društvenih mreža.

Ešli je 22. januara na Instagramu objavila potresnu poruku, a u danima koji su usledili nastavila je da deli zajedničke fotografije u znak sećanja na supruga.

Prema podacima Nacionalnog "physique" komiteta (NPC), Lou je aktivno učestvovao na bodibilding takmičenjima od 2015. do 2022. godine. Dva puta je nastupao na prestižnoj Olimpiji – 2019. godine u "Men’s Classic" kategoriji zauzeo je 16. mesto, dok je naredne godine bio 11. u 212 diviziji.

Najbolji rezultat ostvario je na "Arnold Classicu", gde je u "Men’s Classic Physique" kategoriji, kroz dva nastupa, stigao do sedme pozicije.

Bio je poznat pod nadimkom „Broku“, nastalim spajanjem reči „bro“ i lika Gokua iz serijala Zmajeva kugla, a zahvaljujući upečatljivom stilu i rezultatima stekao je veliku popularnost na društvenim mrežama – samo na Instagramu pratio ga je više od 104.000 ljudi.

Lou, koji je živeo na Floridi, bio je izuzetno cenjen u bodibilding i fitnes zajednici. Prema rečima Dejva Palumba, iznetim na "RX Muscle" Jutjub kanalu, Lou je u trenutku smrti trenirao sa klijentom, kada se iznenada srušio.

