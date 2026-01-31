SRPSKO KOLO NA TERENU I TROBOJKE NA TRIBINAMA - KAKVA MOTIVACIJA ZA NIKOLU! Spektakl na Jokićevom povratku, sve je bilo u znaku njegovog zavičaja!

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći na svom terenu ekipu Klipersa, uz sjajnu partiju našeg Nikole Jokića, kome je u "Bol areni" priređeno sjajno iznanađenje.

Posle jednomesečne pauze zbog povrede kolena Nikola je ponovo izašao na teren, a baš na njegovom velikom povratku organizovano je veče srpskog nasleđa u Denveru (Serbian Heritage Night). Igralo se na poluvremenu srpsko kolo na terenu "Bol arene", dok su na tribinama dominirale srpske zastave i obeležja naše zemlje.

Sjajna atmosfera dodatno je motivisala Nikolu da ostavi odličan utisak na svom velikom povratku. Plesao je i Srbin na terenu - za 25 minuta zabeležio je 31 poen, 12 skokova i pet asistencija.



Autor: Jovana Nerić