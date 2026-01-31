STIŽU PARE! Evo koliko je Zvezda zaradila do sada u Evropi: Eliminacija Lila bi još više uvećala cifru, poznato i koliko

Na kraju prve faze Lige Evrope ukupan prihod Crvene zveze od bonusa UEFA za postignute rezultate od jula do januara iznosi 19 miliona evra.

Po zaradi u sezoni u evropskim takmičenjima, Crvena zvezda je u Ligi Evrope na sedmom mestu, iako je završila prvu fazu na 15. poziciji.

Skoku je doprinela činjenica da se Crvena zvezda najbolje plasirala u Ligi Evrope od sedam klubova koji su u takmičenje ušli porazom u plej-ofu za Ligu šampiona i na osnovu toga imali 8,6 milona evra u startu.

💰 TOTAL guaranteed 🟠 UEL prize money (as of 30 Jan):



▪️🇮🇹 Roma jumps to the TOP with earnings of €22m!

▪️🇪🇸 Betis, 🇵🇹 Porto, 🇹🇷 Fenerbahçe all climb above €20m this week!

▪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 N. Forest, 🇬🇷 PAOK, 🇳🇱 Feyenoord all surpassed the €15m threshold!

▪️🇧🇪 Genk, 🇧🇬 Ludogorets, 🇬🇷… pic.twitter.com/Xyr0Ysuu32 — Football Meets Data (@fmeetsdata) 30. јануар 2026.

Ukupan startni prihod Crvene zvezde (računajući i bonus na osnovu rangiranja na osnovu desetogodišnjeg i petogodipšnjeg učinka u UEFA takmičenjima) iznosio je 14.563.000 evra, a za osvojenih 14 bodova i bonus od plasmana među prvih 16 je dopisala još 4.470.000 evra.

Ako eliminiše Lil i plasira se u osminu finala Lige Evrope, Crvena zvezda će prihodovati još 1.750.000 evra.

Tako bi Crvena zvezda dočekala sa prihodovanih 20,78 miliona evra duel u osmini finala sa Aston Vilom i Lionom, a onda bi na talonu kao potencijlani dodatni prihod za plasman u četvrtfinale bio bonus od 2.500.000.

Mnogo više Crvena zvezda je mogla da zaradi da se plasirala u Ligu šampiona, ali eliminisana je od Pafosa.

Kolika je razlika u Ligi šampiona i Ligi Evrope pokazuje činjenica da je Zvezda prošle sezone i pored eliminacije u elitnom takmičenju došla daleko većeg prihoda nego sada – 32.024.000 evra.

Autor: Jovana Nerić