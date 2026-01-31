AKTUELNO

MAGIČNI DONČIĆ OSTVARIO TRIPL-DABL ZA 18 MINUTA! Razneo nesrećni Vašington i ispisao istoriju, ali Jokića nije uspeo da nadmaši! (FOTO+VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći na gostovanju ekipu Vašingtona rezultatom 142:111.

Lejkerse je predvodio slovenački internacionalac Luka Dončić, koji je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, zabeležio je 37 poena, 13 asistencija i 11 skokova.

Fantastični Luka zabeležio je tripl-dabl već u prvom poluvremenu, pošto je za nepunih 18 minuta igre upisao 26 poena, 11 skokova i 11 asistencija. Tako je postao privi igrač u istoriji Lejkersa sa trpl-dablom u prvom poluvremenu.

Podsetimo, rekord za najbrži tripl-dabl i dalje drži Nikola Jokić, koji je 2018. godine dvocifren učinak u tri kolone zabeležio za svega 14 minuta i 33 sekunde.

Istakli su se još i Diandre Ejton sa 28 poena i 13 skokova i Lebron Džejms sa 20 poena.

Kod Vašingtona najefikasniji su bili Malakaj Branham sa 17, Aleks Sar sa 16, Kišon Džordž i Bab Kerington sa po 15 i Vili Rajli sa 13 poena.

Autor: Jovana Nerić

