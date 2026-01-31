PUNO ME BOLI OVAJ PORAZ! Siner se oglasio nakon Novaka: Italijan ne krije tugu, njegove reči će vas rastužiti!

Novak Đoković je još jednom pokazao celom svetu zašto je najveći svih vremena, a Janik Siner je dan nakon poraza u polufinalu Australijan opena i dalje u šoku.

Italijan je u ovaj meč ušao sa ogromnim očekivanjima, ali je Đoković odigrao "atomski" tenis i posle pet setova brutalne borbe prošao u finale gde ga čeka Karlos Alkaraz.

Siner se obratio javnosti i Novaku rečima koje su odmah postale viralne: "Nije bio moj dan, ali dao sam sve od sebe. Čestitke Đokoviću, uvek je čast deliti teren sa tobom. Hvala svima za svu podršku u prethodne dve nedelje. Rad se nastavlja. Vidimo se uskoro opet", poručio je utučeni Italijan.

Ipak, u kasnijem obraćanju priznao je koliko mu je ovaj neuspeh zapravo teško pao. "Puno me boli ovaj poraz, jer je ovo bio veoma važan Slem za mene. Ovakvi porazi su mogući, svakako. Odlično smo igrali, imao sam puno propuštenih šansi...", otvorio je dušu Siner, svestan da je propustio priliku generacije.

Na pitanje o tome kako ga je Novak nadigrao, Siner je bio jasan: "Novak je osvojio 24 Slema, odlično se poznajemo. Uvek sam govorio da ne mogu da budem iznenađen njime jer je on najveći teniser na svetskoj sceni toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog godina ali svi znamo koliko su Slemovi važni. Igrao je sjajno, a ja ću iz ovoga izvući šta treba da se unapredi", zaključio je Italijan.

Autor: Dalibor Stankov