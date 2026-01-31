AKTUELNO

Ostali sportovi

PUNO ME BOLI OVAJ PORAZ! Siner se oglasio nakon Novaka: Italijan ne krije tugu, njegove reči će vas rastužiti!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara ||

Novak Đoković je još jednom pokazao celom svetu zašto je najveći svih vremena, a Janik Siner je dan nakon poraza u polufinalu Australijan opena i dalje u šoku.

Italijan je u ovaj meč ušao sa ogromnim očekivanjima, ali je Đoković odigrao "atomski" tenis i posle pet setova brutalne borbe prošao u finale gde ga čeka Karlos Alkaraz.

Siner se obratio javnosti i Novaku rečima koje su odmah postale viralne: "Nije bio moj dan, ali dao sam sve od sebe. Čestitke Đokoviću, uvek je čast deliti teren sa tobom. Hvala svima za svu podršku u prethodne dve nedelje. Rad se nastavlja. Vidimo se uskoro opet", poručio je utučeni Italijan.

Ipak, u kasnijem obraćanju priznao je koliko mu je ovaj neuspeh zapravo teško pao. "Puno me boli ovaj poraz, jer je ovo bio veoma važan Slem za mene. Ovakvi porazi su mogući, svakako. Odlično smo igrali, imao sam puno propuštenih šansi...", otvorio je dušu Siner, svestan da je propustio priliku generacije.

Na pitanje o tome kako ga je Novak nadigrao, Siner je bio jasan: "Novak je osvojio 24 Slema, odlično se poznajemo. Uvek sam govorio da ne mogu da budem iznenađen njime jer je on najveći teniser na svetskoj sceni toliko dugo godina. Igra manje turnira zbog godina ali svi znamo koliko su Slemovi važni. Igrao je sjajno, a ja ću iz ovoga izvući šta treba da se unapredi", zaključio je Italijan.

Autor: Dalibor Stankov

#Australijan open

#Janik Siner

#Novak Đoković

#Novak Đoković finale

#Siner Novak

#Sport

#Tenis

#vesti

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Siner se oglasio nakon osvajanja Australijan opena, pomenuo i Đokovića

Ostali sportovi

JOŠ JEDNOM POKAZA ZAŠTO JE NAJBOLJI: Novak Đoković obara sve rekorde

Ostali sportovi

Novak se oglasio posle finala: Đoković imao poruku i za Sinera i za Zvereva (FOTO)

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ RAZOČARAN NAKON PORAZA: Ovo je jedan od NAJGORIH MEČEVA koje sam odigrao na GREND SLEMOVIMA! Bio sam šokiran!

Ostali sportovi

Novakov bivši trener ZABRINUT: Iznenađen je onim što je video kod ĐOKOVIĆA

Ostali sportovi

JANIK SINER U STRAHU! Samo da mu se ne desi jedna stvar na Australijan openu