'IZGUBIO SAM NAJBOLJE PRIJATELJE, BILI SU MI BRAĆA' Jedan od najboljih boksera sveta otkrio tragične vesti

Jedna od najvećih boks zvezda današnjice, Entoni Džošua izgubio je dva svoja najbliža prijatelja u stravičnom sudaru automobila. Prvi put od kako se to desilo, rešio je da otvori svoju dušu javnosti.

Objavio je snimak na društvenoj mreži Jutjub u kojem je bio emotivniji nego ikada. Rekao je kako je sama tragedija uticala na njega i na porodice poginulih. Njegovi prijatelji Latif Ajodele i Sina Gami su poginuli u Nigeriji u pomenutoj tragediji, dok je Džošua bio sa njima automobilu, ali je preživeo uz manje povrede.

Sve se desilo 29. decembra kada su oni bili zajedno u pomenutom automobilu. Latim i Gami su izgubili živote na licu mesta zbog toga što je pukla guma, a vozilo završilo u parkiranom automobilu.

- Možemo da planiramo mnoge stvari, ali ne i ovo. Nismo imali kontrolu nad ovim. Bilo je teško, ali neću sada sedeti i dopustiti da me emocije obuzmu. Znam kako se osećam, šta mi je odgovornost. Oni su bili moja braća, moji prijatelji. Postali smo biznis partneri, živeli smo zajedno - rekao je Džošua.

Kako kaže, i ranije je imao slučaj da je gubio važne ljude "ali ne tako bliske njemu".



Autor: Jovana Nerić