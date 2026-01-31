AKTUELNO

'IZGUBIO SAM NAJBOLJE PRIJATELJE, BILI SU MI BRAĆA' Jedan od najboljih boksera sveta otkrio tragične vesti

Jedna od najvećih boks zvezda današnjice, Entoni Džošua izgubio je dva svoja najbliža prijatelja u stravičnom sudaru automobila. Prvi put od kako se to desilo, rešio je da otvori svoju dušu javnosti.

Objavio je snimak na društvenoj mreži Jutjub u kojem je bio emotivniji nego ikada. Rekao je kako je sama tragedija uticala na njega i na porodice poginulih. Njegovi prijatelji Latif Ajodele i Sina Gami su poginuli u Nigeriji u pomenutoj tragediji, dok je Džošua bio sa njima automobilu, ali je preživeo uz manje povrede.

Sve se desilo 29. decembra kada su oni bili zajedno u pomenutom automobilu. Latim i Gami su izgubili živote na licu mesta zbog toga što je pukla guma, a vozilo završilo u parkiranom automobilu.

- Možemo da planiramo mnoge stvari, ali ne i ovo. Nismo imali kontrolu nad ovim. Bilo je teško, ali neću sada sedeti i dopustiti da me emocije obuzmu. Znam kako se osećam, šta mi je odgovornost. Oni su bili moja braća, moji prijatelji. Postali smo biznis partneri, živeli smo zajedno - rekao je Džošua.

Kako kaže, i ranije je imao slučaj da je gubio važne ljude "ali ne tako bliske njemu".

