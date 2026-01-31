TEŽAK PUT DO SVETSKOG PRVENSTVA Srbija dobila rivala, moglo je i bolje

Biće to komšijski okršaj i obračun dvojice španskih trenera.

Pomešan utisak je ostavila rukometna reprezentacija Srbije na Evropskom prvenstvu. Završili su "orlovi" kao treći u grupi. Mogli su i da prođu da su savladali Austriju u poslednjem kolu. Ovako, moraće težim putem do narednog Svetskog prvenstva.

Moraće izabranici Raula Gonzalesa da prođu dve prepreke u baražu. Najpre protiv Litvanije (mečevi 18. i 21. marta) gde smo veliki favoriti, a ako prođemo baltičku selekciju čeka nas Mađarska!

Na žrebu u Herningu je tako odlučeno, a mogla je Srbija da prođe i bolje da je izvukla, recimo, Severnu Makedoniju, Švajcarsku, Austriju ili Holandiju.

Istina, moglo je i daleko gore, pošto su nam potencijalni rivali bili i Francuska, Španija ili Norveška. Svakako, biće težak put "orlova" do Svetskog prvenstva.

Ukoliko dođemo do mečeva sa Mađarskom, oni su na programu 13. ili 14. maja u Srbiji, dok je revanš tri dana kasnije u Mađarskoj.

Autor: Jovana Nerić